Clayster hat sich den Las Vegas Falcons angeschlossen

James "Clayster" Eubanks ist einer der am meisten dekorierten und langlebigsten Call of Duty Profis aller Zeiten, und nach einer sagenumwobenen Karriere, die sich über mehr als ein Jahrzehnt erstreckte, beschloss Clayster nach der letzten Saison der Call of Duty League, endgültig an den Nagel zu hängen und sich aus dem kompetitiven Spiel zurückzuziehen. Aber jetzt ist er der Organisation Las Vegas Falcons beigetreten.

Zugegeben, Clayster wird sich nicht als Spieler, sondern als Mitglied des Trainerstabs für die Falcons engagieren. Er arbeitet an der Seite von Trainer Lewis "LewTee" Todd und Denholm "Denz" Taylor als Head of Operations.

Die Las Vegas Falcons haben bereits im August ihren CDL-Kader vorgestellt, wobei dieses Team ausschließlich aus saudi-arabischen Spielern besteht. Da das Team in Sin City beheimatet ist, müssen wir sehen, ob dieser überarbeitete Kader in der Saison 2025, die im Dezember beginnt, das Zeug dazu hat.