Clayster hat sich aus dem kompetitiven Call of Duty zurückgezogen

Nach einer unglaublich erfolgreichen und langen Karriere als professioneller Call of Duty Spieler hat James "Clayster" Eubanks beschlossen, dass es an der Zeit ist, Schluss zu machen und sich aus dem Geschehen zurückzuziehen. Wie in einem Social-Media-Post bestätigt, kommentiert Clayster:

"Ich werde mich nie wirklich bei allen Beteiligten bedanken können, aber von ganzem Herzen DANKE an alle, die pro CoD zu einem möglichen Karriereweg gemacht haben. Ich habe jeden einzelnen Tag einen Segen erlebt, seit ich damit begonnen habe, und ich hätte nichts daran geändert. Es fühlt sich surreal an, zu sagen, dass ich fertig bin, aber ich bin wirklich so so dankbar für die Chance, die ich hatte, das Leben zu leben, das ich habe."

Während seiner Zeit im Wettkampfzirkus hat Clayster in den letzten 15+ Jahren für eine Vielzahl von Organisationen in so ziemlich jedem großen Call of Duty Titel gespielt. Dies gipfelte in mehreren Weltmeisterschaften, von denen er zwei in Folge gewann, 2019 und 2020, eine Leistung, die nur zwei andere Spieler in ihrem Lebenslauf vorweisen können.