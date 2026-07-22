Clayface schmelzendes Gesicht in neuen Bildern gezeigt

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Nach Supergirl folgt die TV-Serie Lanterns im DCU, die am 16. August Premiere feiert. Und danach wird es nicht mehr lange dauern bis zum nächsten Projekt: dem Horrorfilm Clayface . Hier lernen wir eine neue Version des Superschurken kennen, in einer Geschichte des Horror-Spezialisten Mike Flanagan (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher).

Wir wissen bereits, dass die Geschichte dem Schauspieler Matt Hagen folgt, dessen Gesicht von Gangster entstellt ist. Getrieben von Eitelkeit und seiner Karriere unterzieht er sich einer experimentellen Behandlung – aber natürlich läuft alles nicht wie erwartet.

Clayface feiert am 23. Oktober Premiere, und nun wurden über EW mehrere neue Bilder veröffentlicht, darunter Aufnahmen von Hagens scheinbar schmelzendem Gesicht. Schauen Sie sie sich unten im Instagram-Post an.