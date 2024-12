Clayface feiert im September 2026 Premiere und ist als DCU-Film bestätigt

HQ

Anfang dieses Monats wurde bestätigt, dass der DC-Bösewicht Clayface seinen eigenen Film bekommen wird. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht, ob es in James Gunns neuem DC-Universum spielen würde, zu Matt Reeves The Batman-Universum gehören oder ein eigenständiges Universum sein würde - aber neulich bestätigte Gunn über Threads, dass es tatsächlich ein DCU-Film sein wird.

Und anscheinend wird es ein schneller Prozess sein. Denn auch wenn der Film erst vor einer Woche bestätigt wurde, wurde nun bekannt gegeben, dass die Premiere für den 11. September 2026 angesetzt ist – nur einen Monat vor The Batman: Part II.

Mike Flanagan (Doctor Sleep, The Fall of the House of Usher, Hush und Midnight Mass) hat das Drehbuch geschrieben, was bedeutet, dass wir eine gruseligere Version von Clayface sehen werden, als wir es gewohnt sind, und Flanagan selbst hat das Projekt zuvor als "Horror/Thriller/Tragödie" bezeichnet. Trotzdem wird er kein geradliniger Bösewicht sein.

Es wurde noch kein Regisseur ausgewählt - und auch keine Schauspieler, wie wir vermuten -, so dass wir in den kommenden Monaten wahrscheinlich Grund haben werden, auf dieses Projekt zurückzukommen.

DC Comics

Danke The Hollywood Reporter