Claudio Serafino kehrt im Tekken 8 Gameplay-Trailer zurück

Wir haben in den letzten Monaten ziemlich viel von Mortal Kombat 1 gesehen und gehört, daher ist es ziemlich interessant, dass die Charakterenthüllungen von Tekken 8 plötzlich ungefähr zur gleichen Zeit aufgehört haben. Das bedeutet nicht, dass Bandai Namco einen Kampf um eine Marketingkampagne vermeiden möchte.

Denn das japanische Studio hat uns einen neuen Gameplay-Trailer gegeben, der bestätigt, dass Claudio Serafino nach seiner Einführung in Tekken 7 in Tekken 8 zurückkehren wird, und es besteht kein Zweifel, dass seine Persönlichkeit und seine Angriffe so auffällig sind wie eh und je.

Im Gegensatz zu Mortal Kombat 1 wissen wir immer noch nicht, wann Tekken 8 erscheinen wird, also bin ich neugierig: Welche Art von Marketingkampagne bevorzugst du für Kampfspiele? Lange mit regelmäßigen Updates oder kurz und intensiv?