Classified: France '44 - Der Zweite Weltkrieg trifft auf XCOM

Das neue rundenbasierte Strategiespiel Classified: France '44 von Team 17 und Absolutely Games stellt eine einfache Frage: Würde XCOM Spaß machen, wenn es im Zweiten Weltkrieg spielen würde und keine Außerirdischen hätte?

Wir spielen als eine kleine Einheit von Truppen, die hinter die feindlichen Linien ins besetzte Frankreich geschickt werden, in der Hoffnung, genügend Widerstandskräfte aufzubauen, bevor die Alliierten den D-Day-Angriff vorbereiten. Das sind einige große Einsätze, und wir haben nur 65 Tage Zeit, um es zu tun, also machen wir uns besser an die Arbeit. Das Spiel findet in verschiedenen Regionen Frankreichs statt und schickt uns auf eine Vielzahl von Missionen, bei denen unser tapferer Trupp von vier Spielern oft unterlegen und unterbesetzt ist.

Nach einem ziemlich kurzen, aber detaillierten Tutorial hast du freie Hand darüber, was du mit deinen Männern machen willst und wie sich jeder von ihnen auf dem Schlachtfeld bewegt. Der Grund für den XCOM-Vergleich ist, dass Classified: France '44 rundenbasiert ist und sich stark auf deine einzelnen Einheiten konzentriert. Du wirst dich mit jedem der Leute, die du befehligst, anfreunden, denn sie sind mehr als nur leere Gesichter auf einem Schlachtfeld. Anders als in XCOM kannst du jedoch nicht anpassen, wer sich deiner Mission anschließt, da jeder Charakter in seinem Namen und Hintergrund einzigartig ist. Du kannst ihre Ausrüstung und Kleidung wechseln, aber sie sind jeweils unterschiedliche Charaktere.

Classified: France '44 ist in dieser Hinsicht interessant, da es dir viel Zeit gibt, um zu erfahren, wen du in die Schlacht schickst. Zwischen den Missionen kannst du dir neue Gespräche zwischen deinen Truppkameraden ansehen, und wenn sie draußen im Feld sind, besprechen sie Dinge miteinander und schreien normalerweise, wenn jemand verwundet wurde oder Hilfe braucht. Es trägt dazu bei, ein größeres Gefühl der Immersion zu erzeugen.

Ab dem Tutorial beginnst du mit vier Jungs in deiner fröhlichen Band, kannst aber auf dem Weg dorthin noch viel mehr lernen. Manchmal musst du dich entscheiden, wen du rettest und in die Herde bringst, wobei du einen anderen Charakter zurücklässt. Dies kann zu Beginn eine schwierige Entscheidung sein, aber wie gesagt, der Druck wird von der ersten Minute an auf Sie ausgeübt, da Sie sich bemühen, genügend Widerstand gegen die Nazis aufzubauen. Da jedoch nur vier Slots für Missionen zur Verfügung stehen, musst du andere Dinge finden, die deine übrig gebliebenen Squaddies erledigen können. Hier kommen Aufgaben ins Spiel, als zusätzliche Ziele, für die du Ressourcen ausgeben kannst, um deine Truppen auszubilden, eine bestimmte Region wiederherzustellen oder dich zu heilen. Es gibt auch Fraktionen in Frankreich, mit denen du dich verbünden kannst, um zusätzliche Waffen, Ressourcen und mehr zu erhalten. Diese Schichten helfen dir, zwischen den Missionen etwas zu tun, was schön ist. Es gibt nicht wirklich eine Basenbaumechanik oder ähnliches außerhalb von XCOM, aber stattdessen arbeitest du langsam daran, den Einfluss der Nazis in jeder Region so weit wie möglich zu reduzieren.

Das Gameplay von Classified: France '44 ist zu Beginn recht einfach und wird mit der Zeit immer schwieriger. Wie bereits erwähnt, ist der Spieler oft unterlegen, und so beginnen Sie die Missionen die meiste Zeit im Verborgenen. Auf diese Weise kannst du deine Truppen aufstellen und Feinde mit leiseren Nahkampf-Kills ausschalten. Wie so oft bei Stealth-Spielen wird jedoch irgendwann das Du-weißt-schon-was den Fan treffen, und dann beginnt der Kampf richtig. Abhängig von deinem Winkel und der Deckung des Gegners hast du einen bestimmten Prozentsatz, um ihm eine bestimmte Menge an Schaden zuzufügen. Du kannst aus der Hüfte feuern, gezielt feuern oder die Overwatch-Aktion nutzen, um auf einen Feind zu schießen, falls er seinen Kopf aus der Deckung streckt. Auf dem Papier klingt es einfach, kann aber ziemlich stressig werden, wenn die feindlichen Truppen immer wieder aus dem Holzwerk strömen. Das Spiel ist kein Zuckerschlecken, und sollten Sie mit Ihrer Strategie einen Fehler machen, können Sie ziemlich leicht festgenagelt werden. Jede deiner Truppen kann einmal verwundet werden, bevor sie das Schlachtfeld für immer verlassen, nachdem sie erneut niedergeschlagen wurde. Sie werden nicht direkt getötet, sondern aus dem Kampf entfernt, bis du die Mission neu startest oder erfolgreich bist.

Als Antwort auf die ursprüngliche Frage zu Beginn dieses Artikels scheint es, dass World War II meets XCOM eine ziemlich erfolgreiche Formel ist. In den ersten Stunden gibt es viel zu mögen an Classified: France '44 für Strategiefans und diejenigen, die ein persönlicheres Spiel aus dem Zweiten Weltkrieg erleben möchten, in dem du die Kontrolle über einen Trupp und nicht über die gesamte Militärkampagne einer Nation übernimmst. Es gibt eine Reihe von visuellen Fehlern, wie z. B. große Probleme mit Animationen und viele spielzerstörende Störungen, aber Absolutely Games hat klargestellt, dass diese dem Team bekannt sind und gepatcht werden, und dass vor dem Start viele weitere Funktionen hinzugefügt werden sollen. Da es noch kein Veröffentlichungsdatum gibt, abgesehen von einem geplanten Start irgendwann in diesem Jahr, ist Zeit, diese Probleme zu lösen, und ohne sie ist Classified: France '44 eine, die es wert ist, im Auge behalten zu werden, wenn es Ihr Ding ist.