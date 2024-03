HQ

1944 wurde Frankreich von den deutschen Truppen besetzt und das Land lag in den Knien, was den französischen Stolz schwer belastete. Doch nicht alle gaben auf, denn die französische Widerstandsbewegung war sehr aktiv und führte Sabotageakte durch, rettete und versteckte abgeschossene alliierte Piloten und führte sogar Partisanenangriffe gegen die Deutschen durch.

Am 6. Juni 1944 starteten die Alliierten eine der größten koordinierten Militäroperationen aller Zeiten, den D-Day. Solche Operationen erfordern eine unglaubliche Menge an Planung und eine der vielen Maßnahmen, um die Befreiung Frankreichs und die Invasion des europäischen Festlandes zu gewährleisten, war die Operation Jedburgh.

Diese Operation wurde 65 Tage vor dem D-Day gestartet, wobei die Amerikaner und Briten kleine Teams von drei Mann hinter die feindlichen Linien entsandten, um mit dem französischen Widerstand zusammenzuarbeiten. Sie wurden mit einer Reihe von Missionen beauftragt, um die Landung alliierter Truppen an den Stränden der Normandie zu erleichtern. In Classified: France '44 spielst du eine Rolle in Operation Jedburgh.

Classified: France '44 ist ein rundenbasiertes taktisches Strategiespiel im Stil von XCOM. Das erste, was du erlebst, ist ein ziemlich gründliches Tutorial, in dem du mit Informationen über Mechaniken und Regeln bombardiert wirst, und es gibt zu Beginn eine Menge zu beachten. Wenn Sie mit dieser Art von Spiel nicht vertraut sind, kann es ein wenig überwältigend sein, und ich musste dieses Tutorial zweimal machen, um alles zu verstehen.

Frankreich ist in 10 Gebiete unterteilt, in denen jeweils Teile der Widerstandsbewegung leben. Ihr müsst nun verschiedene Arten von Missionen erfüllen, bei denen es in der Regel darum geht, eine Person zu befreien, die sich dann euren Truppen anschließt, oder zum Beispiel gestohlene Dokumente zu finden, bevor die deutschen Codeknacker eintreffen und sie in die Hände bekommen. Wenn du Missionen abschließt, stärkst du das Gebiet Frankreichs, in dem du die Mission ausführst. Während der Countdown läuft und der D-Day näher rückt, ist es ein ständiger Wettlauf gegen die Zeit, um die deutschen Besatzungstruppen so weit wie möglich zu schwächen, bevor die große Operation beginnt.

Du bekommst nach und nach immer mehr Leute dabei und sie haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Waffen. Jede Person in deiner Einheit hat auch einen ziemlich umfangreichen Fähigkeitsbaum, so dass du die einzelnen Soldaten kontinuierlich nach Belieben modifizieren kannst, sowohl in Bezug auf Fähigkeiten, Waffen als auch auf ihr Aussehen. Es ist ganz hervorragend und man kann viel Zeit in den Menüs verbringen, wenn man an den verschiedenen Upgrades herumbasteln möchte.

Wie bereits erwähnt, sind die Missionen rundenbasiert, in denen du deine Truppen bewegst, flankierst und ständig versuchst, die Oberhand zu gewinnen. Es gibt einen starken Fokus auf Tarnung, und in einigen Missionen wirst du sogar belohnt, je länger du für den Feind unsichtbar bleibst. Allerdings finde ich, dass die Gegner manchmal einen unnatürlichen Falkenblick haben und es scheint, als könnten sie durch Wände sehen, denn plötzlich wird man in einer Situation entdeckt, in der es scheint, als ob man nicht entdeckt werden sollte. Es untergräbt etwas das Stealth-System, von dem man nie wirklich wissen kann, ob es funktioniert. Es ist eine Schande.

Das Spiel bietet ein Moralsystem, das sowohl für Spieler als auch für feindliche Einheiten gilt. Wenn du unter Beschuss gerätst, sinkt die Moral der beschossenen Einheit - unabhängig davon, ob die Einheit getroffen wird oder nicht. Daher lohnt es sich, auf eine Einheit zu schießen, auch wenn die Chance, sie zu treffen, gering ist, da die Moral immer noch sinkt. Wenn die Moral auf 50% oder weniger sinkt, wird der Soldat unterdrückt und die Effektivität sinkt. Wenn die Moral auf 0% sinkt, kann die Einheit in der nächsten Runde nicht mehr verwendet werden und ist stark exponiert.

Classified: France '44 ist ein anständiges Spiel im Strategie-Genre, aber es gibt einige Bereiche, in denen es einfach nicht auf Augenhöhe mit anderen Spielen des Genres ist. Ich habe den übernatürlichen Röntgenblick erwähnt, den Feinde zu haben scheinen, und es kann schwierig sein, sich innerhalb von Gebäuden zu bewegen, da man kaum sehen kann, wohin man geht, wenn es mehrere Stockwerke auf dem Gebäude gibt.

Classified: France '44 ist auch kein schönes Spiel. Deine Soldaten sehen etwas seltsam aus, wenn du dich ihnen näherst, die Level sind klein und der Versuch des Spiels, beim Heranzoomen an ein Feuergefecht eine filmische Kamera zu erstellen, funktioniert oft nicht sehr gut, da du oft in eine Wand oder einen Baumstamm schaust und daher nichts sehen kannst. Die visuelle Seite ist ein bisschen grob - es ruiniert das Gameplay nicht, aber es ist nicht schön anzusehen.

Was Classified: France '44 interessant macht, ist, dass es auf einem realen, aber wenig bekannten Teil des Wendepunkts im Zweiten Weltkrieg basiert. In den Tagen vor dem D-Day werden Ihnen regelmäßig historisch korrekte Fakten über die Bemühungen der Alliierten präsentiert, was das Gefühl verstärkt, einen kleinen Teil der Weltgeschichte zu spielen.

Als rundenbasiertes Strategiespiel funktioniert es gut, es gibt viele strategische Optionen und einen gewissen Wiederspielwert, da das Spiel 15 Enden hat, die du erleben wirst, je nachdem, welche Missionen du während der Kampagne wählst. Allerdings fühlt es sich auch so an, als käme es nie richtig in Schwung und es gibt ein paar Probleme mit einigen wichtigen Mechaniken - Stealth zum Beispiel.

Wenn du dich für den 2. Weltkrieg interessierst und einen wenig bekannten Teil der Geschichte des D-Day erleben möchtest - und wenn du Strategiespiele wie XCOM magst, dann ist Classified: France '44 ein vernünftiges Angebot zu einem vernünftigen Preis, da es für nur etwa 35 £ erhältlich ist.