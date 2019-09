Classic Mode mit Banjo & Kazooie aus Super Smash Bros. Ultimate

Letzte Woche ist überraschend der dritte DLC-Charakter von Super Smash Bros. Ultimate erschienen, das Rare-Duo Banjo und Kazooie. Als große Fans des Nintendo-Brawlers haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, die Neuzugänge direkt mal auszuprobieren. Nachdem wir uns mit den neuen Figuren in einigen schnellen Matches warm gemacht haben, ging es dann direkt in den Classic-Mode, den unser Redakteur Juan aus Spanien mit respektablem Ergebnis abgeschlossen hat. Die Stärke von Banjo und Kazooie liegt in ihren vielseitigen Bewegungsmöglichkeiten, mit denen sie sich gleichzeitig verteidigen und fiese Attacken entfesseln können. Schaut das euch ruhig mal in unseren eigenen Gameplay-Videos an:

