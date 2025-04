Clash of Clans bekommt nächstes Jahr ein eigenes Brettspiel

HQ

Maestro Media und der Mobile-Gaming-Riese Supercell haben ihre Zusammenarbeit an einem neuen Brettspiel angekündigt, das auf dem äußerst beliebten Mobile-Titel Clash of Clans basiert. Clash of Clans: The Epic Raid bringt die Verteidigungs-, Basenbau- und Raid-Mechaniken aus dem Bildschirm deines Handys in die reale Welt.

Hinter dem Spiel stehen die renommierten Game-Designer Eric M. Lang und Ken Gruhl. Lang hat in der Vergangenheit an Marvel: United, Star Wars: The Card Game, XCOM: The Board Game und mehr gearbeitet, während Gruhl an der Entwicklung von Life in Reterra, Mantis und Happy Salmon mitgewirkt hat.

"Clash of Clans: The Epic Raid ist ein bahnbrechendes Erlebnis, das das geliebte Universum wie nie zuvor zum Leben erweckt", sagte Javon Frazier, Gründer und CEO von Maestro Media, in einer Pressemitteilung. "Mit dem Genie der legendären Designer Eric Lang und Ken Gruhl und unserer unglaublichen Partnerschaft mit Supercell haben wir ein Spiel geschaffen, das überraschen und begeistern wird und ein unverzichtbares Tabletop-Abenteuer sein wird, das das Herz von Clash of Clans erobert."

Clash of Clans: Der Epic Raid soll nächstes Jahr erscheinen. Die Kickstarter-Kampagne für das Spiel wird noch in diesem Monat erscheinen.

