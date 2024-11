Clarkson's Farm wird auch für eine fünfte Staffel zurückkehren

HQ

Wir gehen zwar davon aus, dass wir nächstes Jahr in der vierten Staffel von Clarkson's Farm auf die Diddly Squat -Farm zurückkehren werden, aber es stellt sich heraus, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass wir die Cotswolds in der beliebten Doku-Serie besuchen.

In einem auf Instagram veröffentlichten Video bestätigte der ehemalige Moderator von Top Gear und The Grand Tour, dass seine Landwirtschaftsshow auch für eine fünfte Staffel zurückkehren wird. Jeremy Clarkson erklärte: "Staffel 5 von Clarkson's Farm kommt", während eine atemberaubende Drohnenshow den Himmel erleuchtete, um die jährliche Guy Fawkes Night am 5. November zu feiern.

Während Prime Video noch kein Datum für die Ankunft von Staffel 4 festgelegt hat, müssen Sie nur einen Blick auf den Erfolg dieser Serie werfen, um einen Vorgeschmack auf den Erfolg dieser Serie zu bekommen, die von IMDB mit den am höchsten bewerteten TV-Serien aller Zeiten erstellt wurde, wo Clarkson's Farm derzeit auf Platz 29 liegt, mit einer Bewertung von 9,0 aus über 66.000 Rezensionen. Wenn Staffel 4 weiterhin einen ähnlichen Erfolg vorweisen kann, wird es zweifellos nicht mehr lange dauern, bis Prime Video auch eine sechste Staffel startet.