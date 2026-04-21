Clarkson's Farm kehrt im Juni für Staffel 5 zurück

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Wenn Sie den Atem angehalten haben, um die Chance zu bekommen, in die englische Landschaft zurückzukehren und Zeit auf der Diddly Squat Farm zu verbringen, haben wir gute Nachrichten zu teilen. Prime Video hat nun die festen Termine bekannt gegeben, wann Clarkson's Farm für die fünfte Staffel auf die Streaming-Plattform zurückkehren wird.

Die Staffel, die sich über drei Termine im Juni erstreckt, beginnt mit einer Premiere von vier Episoden, bevor dann zwei Episoden pro Woche angeboten werden, bis die achtteilige Staffel ihren Lauf hat. Die genauen Termine für die Premieren sind unten zu sehen.



Episoden 1-4 – 3. Juni



Episoden 5-6 – 10. Juni



Episoden 7-8 – 17. Juni



Was Sie von der kommenden Action-Staffel erwarten können, erklärt die Zusammenfassung Folgendes:

"Clarkson's Farm ist zurück, und mitten in einem Regierungshaushalt, der die britische Landwirtschaft in Aufruhr versetzt, entscheidet Jeremy, dass große Veränderungen nötig sind, damit der Hof reibungsloser läuft. Doch während die Farm versucht, Hightech zu werden – was Kalebs allererste Auslandsreise bedeutet – steuern noch größere Entwicklungen auf Diddly Squat zu, die eine deutlich größere Herausforderung darstellen werden."

Einige First Look-Bilder wurden ebenfalls für die Saison geteilt, die Sie unten sehen können.