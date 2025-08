Clarkson's Farm in der Krise: Diddly Squat ist an TB erkrankt

HQ

Es sieht so aus, als ob eine kommende zukünftige Staffel von Clarkson's Farm eine sehr düstere Note haben wird. Der Ex-Moderator von Top Gear und The Grand Tour, Jeremy Clarkson, hat in den sozialen Medien enthüllt, dass die Kühe auf seinem Hof an Rindertuberkulose (TB) erkrankt sind, einer Infektionskrankheit, bei der ein infiziertes Tier zur Schlachtung geschickt werden muss, um ihre schnelle Ausbreitung zu stoppen.

Die Atemwegserkrankung tritt häufig bei Kühen in Großbritannien auf, die sie in der Regel von Dachsen und anderen wildlebenden Säugetieren übertragen. Clarksons Land in Oxfordshire wird auch als Pufferzone zwischen Gebieten mit hohem und niedrigem Risiko eingestuft, was bedeutet, dass Rinder zwei TB-Tests pro Jahr durchführen müssen, wobei der letzte ein verheerendes Ergebnis bringt.

Im Gespräch mit X erklärt Clarkson:

"Schlechte Nachrichten von Diddly Squat. Wir sind an TB erkrankt. Alle hier sind am Boden zerstört."

Werbung:

Er fährt fort, für alle, die sich nicht im Klaren sind, zu bestätigen, dass "es Rindertuberkulose ist, die wir haben. Es betrifft keine Menschen, nur unsere armen Kühe."

Clarkson merkt an, dass dies ein ziemlich einfaches Ergebnis ist, bei dem die infizierten Kühe gekeult werden und der Rest einem ernsthaften Risiko ausgesetzt ist, sich mit der Krankheit anzustecken. Ein Fan erkundigte sich nach dem Bullen, der als Endgame bekannt ist, woraufhin Clarkson bestätigte, dass das Tier vorerst "nicht schlüssig" getestet wurde.

Werbung: