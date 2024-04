Clarkson und Kaleb sind im Mai wieder auf der Farm

HQ

Prime Video wird uns diesen Mai zurück zu Diddly Squat Farm bringen, wenn die beliebte Clarkson's Farm -Show für ihren dritten Auftritt auf den Streamer zurückkehrt. Im Gegensatz zu früheren Staffeln wird diese kommende Show anscheinend nur zwei Teile umfassen, wobei sie im Abstand von einer Woche debütieren. Es ist unklar, wie lang die einzelnen Teile sein werden, aber wenn man sich die letzten The Grand Tour Episoden ansieht, können wir wahrscheinlich zwei ziemlich lange Teile erwarten, wenn sie im Mai erscheinen.

In Bezug auf das, was diese kommende Serie bieten wird, wird uns gesagt : "Ferkel, Pilze und weitere Missgeschicke... Jeremy Clarkson steht in dieser Saison vor einigen schwierigen Herausforderungen in seiner Farm. Werden er und Kaleb dringende, aber interessante Pläne entwickeln, um das Ruder herumzureißen?"

Clarkson's Farm Staffel 3 Teil 1 erscheint am 3. Mai und Teil 2 erscheint am 10. Mai. Den Trailer zur Serie findet ihr weiter unten.