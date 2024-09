Clarkson, Hammond und May reisen durch Simbabwe im letzten The Grand Tour-Abenteuer

HQ

Es ist wirklich das Ende einer Ära. Nach Jahrzehnten im Fernsehen und dann auf Streaming-Plattformen wird das berühmte Trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May nächste Woche ihr Top Gear /The Grand Tour Abenteuer beenden, wenn das letzte Special für das letztgenannte Projekt auf Prime Video ausgestrahlt wird.

Das Special ist passenderweise als One For The Road bekannt und führt die Gang durch Simbabwe, um ein "emotionales Abenteuer" zu erleben, das als "emotionales Abenteuer" beschrieben wird. Dies wird eindeutig der Fall sein, zusätzlich zu den üblichen Späßen, Streichen und Kämpfen, wie Sie selbst im Trailer für das Special unten sehen können.

The Grand Tour: One For The Road feiert am 13. September 2024 am Prime Video Premiere.