Clark Kent nimmt endlich seine Brille ab, damit die Welt sie sehen kann

In einem atemberaubenden Moment für DC-Fans stellte die siebte Episode der letzten Staffel die WeltSuperman & Lois der Zuschauer auf den Kopf. Bei der Premiere am 11. November 2024 auf The CW enthüllte Clark Kent (gespielt von Tyler Hoechlin) mit dem treffenden Titel A Regular Guy sein größtes Geheimnis: Er ist eigentlich der Man of Steel selbst. Ja, Sie haben richtig gelesen – Smallvilles bestgehütetes Geheimnis ist gelüftet und trifft die Stadt wie ein superstarker Windstoß.

Diese Staffel hat alle Vorsicht in den Wind geschlagen und wilde Wendungen mit sich gebracht, während sie sich dem Vorhang der Serie nähert. Und warum nicht? Wenn dein freundlicher Superman aus der Nachbarschaft auf dem Stadtplatz mit dem Gesicht nach unten von Doomsday liegen gelassen wird, fangen die Leute an zu reden. Ganz zu schweigen davon, dass Emmitt Pergande – der neueste Antagonist der Stadt und Träger des "Most Likely to Stir the Pot"-Preises – alles andere als "Clark = Superman" in den Himmel schrieb, um Clarks wahre Identität zu entlarven.

Unter der Regie von Gregory Smith und aus der Feder von Katie Aldrin und George Kitson zeigte A Regular Guy den ultimativen Come-Clean-Moment. Mit Lex Luthor (ein perfekt hinterhältiger Michael Cudlitz), der eine öffentliche Entlarvung inszenierte, musste Clark das Doppelleben fallen lassen. Kein schneller Wechsel in der Telefonzelle oder bequeme "Ich war nur auf Milch aus"-Ausreden mehr. In einer emotionalen Sendung aus dem Haus in Kent nahm Clark – flankiert von seiner stets unterstützenden Lois Lane (Elizabeth Tulloch) und seinen Söhnen Jonathan (Michael Bishop) und Jordan (Alex Garfin) – die ikonische Brille ab, die alle zum Narren hielt (geben Sie es zu, Sie sind auch darauf hereingefallen).

Diese entscheidende Enthüllung ist nicht nur eine TV-Premiere; Es ist eine Anspielung auf komische Handlungsstränge, die es gewagt haben, die Konsequenzen der Ehrlichkeit zu erforschen. Die Episode balancierte Spannung mit echtem Herzen aus und endete mit einer ergreifenden, unbehaglichen Ruhe, als die Stadtbewohner von Smallville ihren bescheidenen Nachbarn, der heute als größter Held der Erde bekannt ist, doppelt ins Auge fassten.

Aber jetzt ist die eigentliche Frage nicht nur "Was kommt als nächstes?", sondern "Kann Smallville damit umgehen?" Da Supermans Identität offen liegt, könnten Bösewichte von Metropolis bis zu den Phantom Zone genauso gut ihr GPS auf Kansas einstellen. Und was ist mit den Jungs aus Kent? Sind sie an der Reihe, sich in den Anzug zu ziehen und aus dem Schatten ihres Supervaters zu treten?

Während Superman & Lois seinen Flug in Richtung Serienfinale fortsetzt, sorgt diese Bombe dafür, dass jede Episode ein Muss ist. Schauen Sie weiter zu und bereiten Sie sich auf die Folgen vor – denn eines ist sicher: Clark Kents Leben ist nicht mehr nur die Geschichte eines normalen Mannes.

Und bleiben Sie dran, wenn wir Ihnen in den kommenden Wochen unsere ausführliche Analyse vorstellen, in der wir uns mit Saison 4 und der Reise von Superman & Lois befassen, die sich ihrem großen Finale am 2. Dezember nähert.