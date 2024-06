Clair Obscure: Expedition 33 in sieben neuen Screenshots gezeigt

HQ

Eines der Spiele, die gestern während des Xbox Games Showcase vorgestellt wurden, war Clair Obscur: Expedition 33, das während der sogenannten La Belle Epoque in Frankreich (zwischen 1871 und 1914) spielt.

Hier können wir in die Rollen von (mindestens) vier Charakteren in einem rundenbasierten Abenteuer schlüpfen, das ein hartes Abenteuer vor sich hat, nämlich das Ende des Todeskreislaufs der Paintress. Wer oder was ist also Paintress und welcher Todeszyklus? Nun, so wird die Prämisse in der offiziellen Synopsis beschrieben:

"Einmal im Jahr wacht die Malerin auf und malt auf ihrem Monolithen. Malt ihre verfluchte Nummer. Und jeder in diesem Alter wird zum Rauch und verschwindet. Jahr für Jahr sinkt diese Zahl und mehr von uns werden ausgelöscht. Morgen wird sie aufwachen und "33" malen. Und morgen brechen wir zu unserer letzten Mission auf - Zerstöre die Malerin, damit sie nie wieder den Tod malen kann. Wir sind Expedition 33."

Clair Obscur: Expedition 33 wird nächstes Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht und ist vom ersten Tag an in Ihrem Game Pass-Abonnement enthalten.

Jetzt haben wir auch eine Reihe neuer Screenshots für euch, die ihr euch unten ansehen könnt.