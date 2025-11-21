Clair Obscur holt einen großen GOTY-Sieg bei den Golden Joystick Awards 2025

HQ

Obwohl es viele Spiele gibt, die 2025 definitiv in die GOTY-Diskussion fallen, scheint es, als würde die Branche beginnen, Clair Obscur: Expedition 33 als das Spiel zu finden, das wirklich den Kuchen trifft.

Zumindest war das gestern Abend bei den Golden Joystick Awards so. Clair Obscur: Expedition 33 gewann nicht nur den Preis für das Ultimate Game of the Year, sondern auch die Preise für Bestes visuelles Design, Bestes Storytelling, Bestes Soundtrack und brachte Jennifer English und Ben Starr die Preise für Bester Hauptdarsteller bzw. Bester Nebendarsteller ein.

Sandfall Interactive erhielt ebenfalls den Studio of the Year Award, was passend erscheint, wenn man bedenkt, wie sehr es gegen die Branchennormen verstößt und dafür belohnt wurde. Andernorts sind die Auszeichnungen ziemlich verteilt. Peak gewann für den besten Mehrspieler und die Wahl der Streamer. GTA VI erhielt zwei Auszeichnungen für den besten Trailer und als Most Wanted-Spiel, aber der Rest ist eine Mischung, die du unten lesen kannst (via GamesRadar):