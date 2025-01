Clair Obscur: Expedition 33 zeigt die PC-Anforderungen an Für ein Spiel, das so schön aussieht, sind sie gar nicht so schlecht.

HQ Clair Obscur: Expedition 33 ist jetzt nur noch ein paar Monate entfernt, und obwohl wir letzte Woche beim Xbox Developer Direct viel Gameplay gesehen haben, fragen sich viele Leute, die auf dem PC spielen möchten, ob sie das Spiel ausführen können. Da die Grafik so beeindruckend aussieht, scheint Sandfall Interactive glücklicherweise hart daran gearbeitet zu haben, dass Sie nicht die neueste GPU und CPU benötigen. Wie wir auf der Steam-Seite des Spiels sehen, kann Clair Obscur: Expedition 33 auf einem Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X, 8 GB RAM und einer Nvidia GeForce GTX 1070 Ti 8 GB / AMD Radeon RX Vega 56 8 GB / Intel Arc A580 8 GB laufen. Das gilt für Ihre Mindestanforderungen. Wenn Sie zu empfohlen springen möchten, benötigen Sie einige neuere Geräte, darunter einen Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 5 5600X sowie 16 GB RAM und eine Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB. Trotzdem ist es nicht allzu anspruchsvoll, selbst bei Empfehlung. Du benötigst 55 GB Speicherplatz für das Spiel, was wiederum nicht das Schlechteste ist, was wir von diesen ausufernden RPGs gewohnt sind. Es ist auch erwähnenswert, dass Sie, wenn Sie mit einer Auflösung von mehr als 1080p spielen möchten, möglicherweise ein stärkeres System benötigen.