Clair Obscur: Expedition 33 wurde für nur 10 Millionen Dollar hergestellt

Marvels Spider-Man kostete etwa 100 Millionen Dollar in der Produktion, Marvel's Spider-Man 2 etwa das Dreifache und Cyberpunk 2077 satte 450 Millionen Dollar. Und was ist mit dem Gewinner des Spiels des Jahres Clair Obscur: Expedition 33 ?

In einem Interview mit der New York Times hat Sandfall Interactive bestätigt, dass das Spiel insgesamt gute 10 Millionen Dollar in der Herstellung gekostet hat – das entspricht etwa einem Fünftel des Budgets von Astro Bot, dem vorherigen Gewinner des Spiels des Jahres bei den Game Awards, das auf 50 bis 75 Millionen Dollar geschätzt wird.

Unter anderem weisen sie darauf hin, dass sie eine linearere Struktur gewählt und "Ressourcen auf clevere Weise gespart" haben, aber es scheint, als sei das Projekt von Anfang an ziemlich gestrafft worden.