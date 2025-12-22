Clair Obscur: Expedition 33 wurde einer seiner Spiel-des-Jahres-Auszeichnungen aberkannt

HQ

Es stellt sich heraus, dass man wirklich unter Erfolg leiden kann. Die Indie Game Awards haben Clair Obscur: Expedition 33 s Game of the Year-Auszeichnung zurückgezogen, nachdem entdeckt wurde, dass GenAI in einer früheren Version des Spiels als Platzhalter-Kunst verwendet wurde.

Am Wochenende wurde bekannt gegeben, dass Clair Obscur: Expedition 33 seine Debütspiel- und Spiel-des-Jahres-Trophäen bei den Indie Game Awards verlieren wird, da das Spiel aufgrund seiner KI-Nutzung nicht mehr spielberechtigt ist. Sorry We're Closed und Blue Prince nehmen diese Preise nun jeweils mit nach Hause, wobei das Roguelike-Puzzlespiel den Hauptpreis gewinnt.

Clair Obscur: Expedition 33 Kontroverse wurde aufgedeckt, als Spieler Anfang des Jahres in einem Interview mit El Pais von der Nutzung von KI im Spiel erfuhren. Dort wurde enthüllt, dass einige Hintergrund-Platzhalter-Kunstwerke mit KI generiert und später gepatcht wurden.

Gamer scheinen gerade auf einer Hexenjagd nach der Nutzung von KI zu sein. Einerseits ist das ein verständlicher Kritikpunkt, da es die künstlerische Integrität eines Projekts beeinträchtigen kann, andererseits hat in diesem Fall zumindest niemand bemerkt, dass Sandfall KI einsetzt, und die GenAI wurde gepatcht, sodass wir uns fragen müssen, ob dies der Kampf ist, der es wert ist, geführt zu werden. Da KI jedoch immer mehr in die Spieleentwicklung eindrängt, gibt es viele, die ihre Stimme zu dieser neuen Technologie erheben.