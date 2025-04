Clair Obscur: Expedition 33: Wie man Farbspitzen bricht

HQ

Sind Sie auf einen seltsamen schwarzen Baum mit blau leuchtenden Linien in Clair Obscur: Expedition 33 gestoßen? Die Chancen stehen gut, dass Sie sie haben, da sie sowohl in der Oberwelt als auch in den Levels des Spiels erscheinen. Es stellt sich heraus, dass man sie brechen kann, und so geht's.

Um Zugang zu den zusätzlichen Bereichen und Gegenständen zu erhalten, die in diesen Farbstacheln versteckt sind, müsst ihr die Nebenquest "Verlorene Gestrale" in Clair Obscur: Expedition 33 abschließen. In dieser Nebenquest spürst du kleine Gestrals auf, die an verschiedenen Orten versteckt sind, und ladest sie zum Lager ein. Sobald du deine erste Gestral hast, wirst du feststellen, dass ein neuer Charakter im Lager aufgetaucht ist.

Sastros Standort im Camp

Sastro befindet sich auf dem Weg links vom Kurator im Lager. Er wird dir dafür danken, dass du seine Verlorenen Gesten gesammelt hast, und er wird dir sagen, dass er dich belohnen wird, je mehr Freunde du zu ihm zurückbringst. Es gibt insgesamt neun verlorene Gestrals im Spiel, aber du musst sie nicht alle finden, um die Bäume zu brechen.

Du musst nur vier Gestrals finden, um die Fähigkeit "Farbbruch" zu erhalten. Du kannst diese Gestrals an verschiedenen Orten in der Oberwelt versteckt finden und kannst dir vier von ihnen schnappen, wenn du in der Hauptgeschichte die Monoco-Station erreichst.

Die Fähigkeit "Farbbruch" erhöht deinen Schadensausstoß im Spiel nicht, aber sie verbessert den Angriff, mit dem du den Kampf beginnst und Feinde besiegst. Durch Drücken von F auf PC oder R1/RB auf Konsolen könnt ihr diese Farbstacheln jetzt zerschlagen und so Schätze darin freilegen. Bisher haben wir versteckte Pfade gefunden, die zu Chromatischen Nevrons, Luminafarben und einem der Kleckse führen, die ihr abschießen müsst, um Farbkäfige freizuschalten.

So sehen die Paint Spikes AKA glowy trees aus

Da haben Sie es. Jetzt können Sie diese lästigen Hindernisse in Clair Obscur: Expedition 33 beseitigen. In der Questreihe "Verlorene Gestralen" kannst du auch einen Haarschnitt für Verso erhalten, indem du dir fünf Gestrals schnappst, und ein Picto, mit dem du dich sofort aus Kämpfen zurückziehen kannst, wenn du alle neun findest. Für deine ersten drei erhältst du außerdem Gesten-Haarschnitte für Maelle, Lune und Sciel.

