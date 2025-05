Clair Obscur: Expedition 33 war in seinem ursprünglichen Entwurf ganz anders

HQ

Etwas, das viele Leute über Clair Obscur: Expedition 33 seit seiner Enthüllung beeindruckt hat, war das Konzept des Spiels. Da die Welt in verschiedene Teile zerlegt war, die Menschen nur bis zu einem bestimmten Alter lebten, bevor sie durch die Hand der Malerin umkamen, schien alles sehr einzigartig zu sein.

Laut Lead Writer Jennifer Svedberg-Yen hätte die Geschichte des Spiels jedoch sehr, sehr anders aussehen können. Im Gespräch mit TheGamer verriet sie, dass ein früher Entwurf Zombies, Außerirdische und mehr beinhaltete.

"Das Gameplay wäre ähnlich gewesen", sagte sie. "Aber die Geschichte war eine ganz andere. Es spielte in einem viktorianischen Steampunk-England mit Zombies, Außerirdischen und verschiedenen Dingen."

Regisseur Guillaume Broche entschied schließlich, dass dies nicht die Vision war, die er verfolgen wollte. "Guillaume rief mich an und er sagte nur: 'Okay, starte neu. Wir fangen bei Null an'", sagte sie. Diese Entscheidung folgte offenbar auf einen Anruf, bei dem Investoren Broche sagten, er könne mit dem Projekt größer denken.

Clair Obscur: Expedition 33 ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.