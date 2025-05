Clair Obscur: Expedition 33 verkauft 3,3 Millionen Exemplare in 33 Tagen

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 war ein Hit, er ist uns vor 33 Tagen in den Schoß gefallen. Das Rollenspiel, das von Spielen wie Final Fantasy, Devil May Cry und Sekiro: Shadows Die Twice inspiriert wurde, hat einen weiteren beeindruckenden Meilenstein erreicht, der millionenfach verkauft wurde und auch im Xbox Game Pass erhältlich ist.

Vor 33 Tagen wurde das Spiel veröffentlicht, und in dieser Zeit gab Sandfall Interactive bekannt, dass Clair Obscur: Expedition 33 3,3 Millionen verkaufte Exemplare erreicht hat. Das ist eine ziemlich passende Zahl und ein weiterer Grund zum Feiern für die Entwickler des Spiels.

Der Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 war für die Entwickler eine ziemliche Überraschung. Obwohl sie auf eine starke Resonanz gehofft hatten, haben sie die Verkäufe und die Kritik immer noch überrascht. Wir haben Gerüchte gehört, dass DLCs möglicherweise gerade bei Sandfall in Betracht gezogen werden, und wenn diese Verkaufszahlen weiterhin auftauchen, scheint es wahrscheinlicher, dass wir mit unserer bemalten Welt noch nicht fertig sind.