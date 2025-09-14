Clair Obscur: Expedition 33 überschreitet still und leise 4,4 Millionen Verkäufe

HQ

In einem kürzlichen Interview mit dem französischen Magazin Clips du Lundi verrieten zwei Mitglieder des Sandfall-Teams, dass Clair Obscur: Expedition 33 weltweit bereits mehr als 4,4 Millionen Mal verkauft wurde. Die offiziell bestätigte Zahl liegt immer noch bei 3,3 Millionen, aber hinter den Kulissen ist die Erfolgsgeschichte noch größer. Das Spiel bewegte sich in den ersten 33 Tagen auf dem Markt erstaunliche drei Millionen Mal und fügte in den folgenden 109 Tagen weitere 1,4 Millionen hinzu. Diese Zahlen sind in einem Jahr, in dem der globale Spielemarkt mit Inflation und rückläufigen Verkäufen zu kämpfen hat, besonders auffällig.

Ein Teil der Magie liegt in Sandfalls Ansatz: ein bescheidenes Budget von unter 50 Millionen Dollar, ein unterdurchschnittlicher Startpreis und eine Handwerkskunst, von der viele Kritiker sagen, dass sie mit AAA-Produktionen mit großem Budget konkurriert – oder diese sogar übertrifft. Die Frage ist nur, ob Clair Obscur noch in diesem Jahr die Fünf-Millionen-Marke knacken kann. Für den Publisher Kepler Interactive ist es bereits ein finanzieller Triumph und eine Fallstudie dafür, wie Leidenschaft und intelligentes Ressourcenmanagement die größten Player der Branche in den Schatten stellen können.