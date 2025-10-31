Clair Obscur: Expedition 33 trifft Final Fantasy VII: Remake in unerwarteter künstlerischer Zusammenarbeit

HQ

In den letzten Tagen gab es einige aufregende Entwicklungen mit Clair Obscur: Expedition 33, darunter ein hochgelobtes Konzert mit Musik aus dem Spiel in Lyon, Frankreich, sowie eine Veranstaltung mit dem betreffenden Spiel und Final Fantasy VII: Remake Intergrade.

Im Zusammenhang mit letzterem präsentierten die jeweiligen Art Directors ihre Interpretationen der Charaktere des jeweils anderen (Nicholas Maxson-Francombe zeichnete Cloud Strife und Aerith Gainsborough, während Tetsuya Nomura Gustave und Maelle zeichnete). Den Kommentaren auf Instagram nach zu urteilen, freuen sich die Fans beider Serien über das Ergebnis und viele hoffen, dass es in Zukunft zu einer weiteren Zusammenarbeit führen wird.

Ob dies der Fall sein wird, ist ungewiss, aber Square Enix hat zuvor gesagt, dass sie die Popularität von rundenbasierten Rollenspielen bemerkt haben und erwägen, neue Titel auf der Grundlage dieser Prämisse als Alternative zu all den actionbasierten Rollenspielen des letzten Jahrzehnts zu entwickeln.