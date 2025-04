Clair Obscur: Expedition 33: Tipps, um ein Pariergott zu werden

HQ

In leichteren Schwierigkeitsgraden in Clair Obscur: Expedition 33 kannst du ziemlich oft Zermürbungskriege gewinnen. Wenn du jeden Treffer einsteckst und abwechselnd Schaden austeilst, wirst du die meiste Zeit gewinnen. Aber wenn du Feinde ohne einen Kratzer ausschalten und diese ultracoolen Gegenangriffsanimationen erhalten willst, dann lies weiter, denn wir haben einige Tipps, die dir helfen, ein Pariergott zu werden.

Tipp #1: Seien Sie bereit zu scheitern

Genau wie in anderen Spielen, in denen das Parieren ein wichtiger Teil des Kampfes ist, wirst du nicht sofort perfekte Konter haben. Nicht jeder Feind hat auch das gleiche Angriffsmuster, so dass du auch später im Spiel nicht erwarten kannst, dass du aus einem Kampf herauskommst, ohne einen Treffer einzustecken, nur weil du es in der Vergangenheit getan hast. Für diesen Tipp ist es also ziemlich einfach. Verliere nicht den Mut, nur weil du einen Schlag einsteckst oder sogar gewiped wirst. Clair Obscur: Expedition 33 kann hart sein, vor allem, wenn du es mit Gegnern über deiner Gewichtsklasse aufnimmst.

Dennoch ist Beharrlichkeit der Schlüssel zum Parieren. Du wirst in der Lage sein, diesen Feind zu besiegen, diese Kombo zu lernen, solange es dir nichts ausmacht, hier und da den einen oder anderen Treffer einzustecken. Es ist eine Lernerfahrung, sich in den Rhythmus deiner Feinde hineinzuversetzen.

Tipp #2: Nicht alle Feinde wiegen im gleichen Rhythmus

Apropos Rhythmus: Einige Feinde brechen absichtlich ihre eigene Kombo, nur damit du deine Parierchance verschwendest. Bei langsamen Angriffen bekommst du vielleicht eine weitere Gelegenheit zum Parieren, aber das ist in der Tat ein seltener Fall. Um die Feinde zu besiegen, die dich ködern wollen, ist es am besten, auf ihre Waffen zu achten, anstatt dich in die Erwartung zu verwickeln, wann du denkst, dass sie zuschlagen werden. Drücke diesen wichtigen Knopf erst in dem Moment, bevor du getroffen wirst, und du wirst in der Lage sein, Feinde zu kontern, selbst wenn sie versuchen, dich vorzutäuschen. Auch hier wirst du vielleicht ein paar Treffer einstecken, um zu lernen, welche Angriffe echt sind, aber solange du lernst, bist du auf dem besten Weg, ein Pariergott zu werden.

Tipp #3: Weichen Sie nicht aus

Dies widerspricht genau dem, was Clair Obscur: Expedition 33 Ihnen sagt. Um Schaden zu vermeiden, solltest du vielleicht ausweichen, wenn du nicht weißt, was ein Feind vorhat, da es ein größeres Zeitfenster gibt, in dem ein Ausweichen effektiv sein kann. Da das Ausweichen jedoch nur eine Parade des armen Mannes in Clair Obscur: Expedition 33 ist, würde ich empfehlen, bei den Paraden einfach aufs Ganze zu gehen. Wenn du dich an das großzügigere Ausweichfenster gewöhnt hast, wird es dir schwerer fallen, dann mit den kleineren Timings von Paraden zu arbeiten. Außerdem musst du dir dann keine Sorgen machen, den falschen Knopf zu drücken und dich einen Gegenangriff zu kosten. Es ist erwähnenswert, solange du keinen Schaden erlitten und den letzten Schlag einer Kombo pariert hast, wird dein Charakter einen Konter ausführen, aber wir werden hier zu Pariergöttern, nicht zu Ausweichgöttern, also überlasse die Akrobatik den Turnern.

Tipp #4: Deine Ohren sind genauso wertvoll wie deine Augen

Vor ein paar Tipps habe ich gesagt, dass du die Hände oder Waffen deiner Feinde beobachten solltest, um zu wissen, wann der Schlag gleich ist, aber du könntest auch Audio-Warteschlangen hören, die dich darüber informieren, wann dein Gesicht kurz davor steht, zerquetscht zu werden. Diese können nützlicher sein als visuelle Warteschlangen, die dich darüber lügen können, wann du getroffen werden könntest, weil Feinde deine Parade später im Spiel austricksen. Wir sagen nicht, dass du deine Augen schließen und dich nur auf deine Ohren verlassen sollst, aber stelle sicher, dass du sie offen hältst, wenn ein Feind auf dich zustürmt. Nicht alle Angriffe haben Audio-Warteschlangen, aber es gibt genug von ihnen, so dass es sich lohnt, sicherzustellen, dass Sie mithören.

Tipp #5: Mach das Beste aus deinen Paraden mit Pictos

Genau wie bei jeder Art von Build oder Spezialisierung in Clair Obscur: Expedition 33 kannst du deine Paraden mit Pictos stark verbessern. Egal, ob es darum geht, Leben bei Paraden zu gewinnen, zusätzlichen Durchbruchsschaden bei Kontern zu erhalten oder bei jedem Parieren mehr AP zu erhalten, es lohnt sich auf jeden Fall, ein paar Piktos oder Luminas über deine Charaktere zu legen, damit sich die Zeit, die du mit dem Erlernen des Parierens verbracht hast, mehr lohnt. Vielleicht möchtest du sogar einen Selbstbewussten Piktor einbauen, da du nicht unbedingt Heilung brauchst, wenn du dank all deiner Parierfähigkeiten keinen Schaden erleidest.

Dies sind nur einige Möglichkeiten, wie du dein Parierspiel in Clair Obscur: Expedition 33 verbessern und selbst den härtesten Schwierigkeitsgrad in eine leichtere Zeit verwandeln kannst. Wenn du noch weitere Tipps hast, nachdem du ein Pariergott geworden bist, teile sie unbedingt mit uns. Der Morgen kommt!