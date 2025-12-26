Clair Obscur: Expedition 33 Schauspieler schlägt einen Wechsel in die Kategorie The Game Awards Beste Darsteller vor.

HQ

Auch wenn es leicht ist, den Synchronsprecher hinter unseren Lieblings-Gaming-Charakteren zu betrachten und zu sagen, dass er der Schlüsselfaktor war, um sie zum Leben zu erwecken, ist es manchmal nicht so einfach. Charlie Cox mag Gustave in Clair Obscur: Expedition 33 s Stimme gespielt haben, aber Maxence Cazorla war derjenige, der die ganze Mocap-Arbeit machte.

Im Gespräch mit Eurogamer sprach Carola darüber, wie wir mehr tun könnten, um die Arbeit aller anzuerkennen, die einen Charakter in einem Videospiel echt wirken lassen. "Zunächst einmal war es eine unglaubliche Ehre für mich, dass Charlie öffentlich gesprochen und meine Arbeit anerkannt hat. Ich war tief bewegt von seiner Bescheidenheit und Großzügigkeit", sagte er. "Am Ende ist es wirklich die Kombination dieser beiden Darstellungen zusammen mit der unglaublichen Drehbuch- und Entwicklungsarbeit, die die Figur hervorgebracht hat."

Cazorla ist sich allerdings nicht sicher, ob wir die Kategorien einfach zwischen Voice- und Mocap-Darbietungen trennen sollten. "Wenn es um eine mögliche Motion-Capture-Kategorie geht, halte ich das für ein heikles Thema, weil jedes Spiel anders aufgebaut ist", erklärte er. "In diesem Fall ist Clair Obscur ein Spiel, in dem viele der Charaktere durch Zusammenarbeit zwischen zwei Schauspielern erschaffen werden. Zum Beispiel Maelle mit Charlotte Hoepffner und Jennifer English, Lune mit Estelle Darnault und Kirsty Rider, Verso mit Ben Starr und mir. Andere Spiele haben vielleicht einen einzelnen Schauspieler, der vollständige Performance Capture macht, und manche Projekte beinhalten sogar Stunt-Performer, Motion-Capture-Schauspieler und Synchronsprecher, die alle zur selben Figur beitragen."

Stattdessen möchte er, dass eine Kategorie Beste Figur entsteht. "Das machen die DICE Awards bereits, und ich finde, das ist ein sehr intelligenter Ansatz... Videospiele sind von Natur aus eine kollaborative Kunstform, und Figuren wirken an, weil viele Künstler ihnen ihre Seele schenken. Die Kategorie Best Character zu feiern erscheint mir logischer, als einen einzelnen Darsteller zu isolieren und andere möglicherweise unsichtbar zu lassen."

Die Game Awards haben bereits viele Kategorien, aber viele kritisieren sie oft, weil sie sich nicht genug eigenständig anfühlen. Findest du, der Beste Charakter sollte ins Spiel kommen?