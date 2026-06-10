Clair Obscur: Expedition 33 s Schauspieler Rich Keeble würde gerne ein Crossover-Spiel mit Monoco und Baldur's Gate IIIs Gale sehen

HQ

Rich Keebles tiefe, reiche Stimme hat schon viele Videospiele geschmückt. Von frühen Stationen in Elite Dangerous und Strange Brigades bis hin zu einem sofortigen Fanliebling als Monoco in Clair Obscur: Expedition 33. Er hatte im Laufe seiner Karriere die Gelegenheit, mit vielen Schauspielern zu arbeiten oder mit ihnen aufzutreten, und doch gibt es ein Projekt, das er gerne mit einem Schauspieler gestalten würde, den er gut kennt, aber bisher kaum daran arbeiten durfte.

Im Gespräch mit Gamereactor erklärte Keeble, dass er aufgrund der Art, wie Synchronsprecher funktioniert, auch wenn er seine Kollegen in einem Spiel nicht getroffen hat, technisch gesehen immer noch mit vielen der größten Namen zusammengearbeitet hat, die wir heute kennen. "Ich hatte großes Glück, denn einige große Synchronsprecher, die ich kennengelernt habe und mit denen ich nicht direkt gearbeitet habe, bin ich trotzdem in einigen Spielen mit ihnen gelandet... Ich war in diesem Maus-P.I. For Hire-Spiel, in dem Troy Baker überall dran ist... Letztes Jahr habe ich Roger Clark und, und Rob Wiethoff bei der Milan Games Week kennengelernt, die Red Dead-Jungs, und sie waren wirklich nett. Und ich landete bei Marathon mit Roger Clark, und mit Ben [Starr], Jen [Englisch] und Sam Béart."

Wenn es jemanden gibt, mit dem Keeble gerne zusammenarbeiten würde, dann ist es sein guter Freund Dave Jones, der Schauspieler für Halsin in Baldur's Gate III. "Wir haben vor Jahren zusammen ein Spiel namens Astrologaster gemacht, aber ich würde gerne etwas anderes mit ihm machen," sagte Keeble und sprang dann zu einem weiteren BG3-Cast-Mitglied, Tim Downey.

"Ich kenne Tim schon eine Weile, weil wir zusammen Good Omens Staffel zwei gemacht haben... Wir waren definitiv noch nie zusammen in einem Spiel. Und ich denke, das wäre lustig. Weil Monaco Füße mag. Gale mag Schuhe."

Würdest du gerne ein Team-up zwischen Gale und Monoco sehen? Wir müssen auch Halsin dabei haben. Weitere Traumprojektideen und einige großartige Geschichten finden Sie in unserem vollständigen Interview mit Rich Keeble unten: