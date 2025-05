Clair Obscur: Expedition 33 Publisher sagt, dass die Veröffentlichung von Oblivion Remastered den Verkäufen nicht geschadet hat

HQ

In den ersten Vorschauen wussten viele Spieler, dass Clair Obscur: Expedition 33 eines der Hauptgesprächsthemen im April 2025 sein würde. Doch dann kam The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, und es schien, als würden die Leute vielleicht ihr altes Lieblings-RPG der neueren Veröffentlichung von Sandfall Interactive vorziehen.

Dies stellte sich jedoch als nicht der Fall heraus, da Matt Handrahan, Senior Portfolio Director bei Kepler Interactive, gegenüber The Game Business erklärte, dass Clair Obscur: Expedition 33 möglicherweise sogar durch die Veröffentlichung von Oblivion Remastered geholfen wurde.

"Es lief so gut, wie es in unseren Augen hätte laufen können", sagte er. "Und eigentlich schien uns die Nähe zu Oblivion überhaupt nicht zu schaden. In vielerlei Hinsicht denke ich, dass es in dieser Woche nur die Aufmerksamkeit auf qualitativ hochwertige RPGs gelenkt hat und jeder über das Genre nachgedacht und gesprochen hat."

Handrahan sprach auch darüber, wie Xbox dazu beigetragen hat, das Profil des Spiels zu schärfen. "Es hat den Leuten auf eine Weise verstehen lassen, was es war, und ich denke, wir hätten Schwierigkeiten gehabt, wenn wir nicht auf diese Weise mit Xbox verbündet gewesen wären", sagte er. "Wir hätten das zum Beispiel nicht allein durch eine Steam-Demo schaffen können. Es hat uns geholfen, dieses AA-Territorium auf eine viel selbstbewusstere Art und Weise zu beanspruchen. Denn es ist ein vager Raum, der irgendwo zwischen kleinen und extrem großen Spielen existiert, und es gibt eine Menge Raum, den das abdeckt."

Clair Obscur: Expedition 33 wurde zwar im Xbox Game Pass veröffentlicht, hat es aber immer noch geschafft, mehr als eine Million Exemplare zu verkaufen, obwohl es Teil eines Abonnementmodells ist. Es ist schwer zu sagen, ob es den gleichen Erfolg gehabt hätte, wenn es nicht an Xbox in seiner Werbung gebunden gewesen wäre, aber es scheint, dass der Publisher des Spiels, Kepler Interactive, mit der Zusammenarbeit zufrieden ist.

Clair Obscur: Expedition 33 ist jetzt für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC erhältlich.