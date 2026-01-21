Gamereactor

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 ist zum meistpreisgekrönten Spiel aller Zeiten geworden

Wir waren nicht ganz überzeugt, dass es passieren würde, aber hier sind wir. Sandfall Interactives erster Titel hat mehr GOTY-Preise gewonnen als jedes andere Spiel – je zuvor.

Das Jahr war erst wenige Tage her, als wir berichteten, dass Clair Obscur: Expedition 33 das Spiel mit den drittmeisten Game of the Year Awards weltweit geworden war. Die einzigen Titel, die damals vorausgingen, waren The Last of Us: Part II und Elden Ring.

Da das Jahr noch jung war und noch viele Preise zu gewinnen waren, spekulierten wir, dass es gute Chancen hatte, The Last of Us: Part II als Nummer zwei zu überholen, während es schwierig wäre, genug Preise zu gewinnen, um den ersten Platz zu belegen. Aber... Wir lagen falsch. Clair Obscur: Expedition 33 gewann weiterhin Preise in rasendem Tempo – und jetzt ist es passiert.

Resetera-Nutzer Angie hat die Listen aktualisiert und enthüllt, dass wir eine neue Nummer eins an der Spitze haben, nämlich das gefeierte Debüt-Abenteuer des französischen Entwicklers Sandfall Interactive. So sieht die Top 20 für die Spiele aus, die die meisten Game of the Year-Auszeichnungen aller Zeiten gewonnen haben:


  1. Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall interaktiv) - Derzeit 436, aber immer noch steigend

  2. Elden Ring (FromSoftware) - 435

  3. The Last of Us Teil II (Naughty Dog) - 326

  4. Baldur's Gate III (Larian Studios) - 288

  5. The Witcher 3: Wilde Jagd (CD Projekt Red) - 281

  6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD) - 264

  7. God of War (2018) (Santa Monica Studio) - 263

  8. The Last of Us (Naughty Dog) – 257

  9. The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) - 229

  10. Astro Bot (Team Asobi) - 196

  11. Uncharted 4: Das Ende eines Diebs (Naughty Dog) – 190

  12. Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) - 178

  13. Grand Theft Auto V (Rockstar Games) - 163

  14. Dragon Age: Inquisition (Bioware) - 139

  15. Death Stranding (Kojima Productions) - 118

  16. Gott des Krieges: Ragnarök (Santa Monica Studio) - 118

  17. Uncharted 2: Unter Dieben (Naughty Dog) - 115

  18. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD) - 114

  19. Overwatch (Blizzard Entertainment) - 114

  20. Red Dead Redemption (Rockstar Games) - 111

Man kann mit Sicherheit sagen, dass Sandfall Interactive Spielegeschichte geschrieben hat, und vieles deutet darauf hin, dass es einer der Titel mit dem niedrigsten Budget auf der Liste ist – wenn nicht sogar der niedrigste von allen. Übrigens sind wir eines der vielen Medien, die Clair Obscur: Expedition 33 zum Spiel des Jahres gewählt haben. Was hältst du davon? Bist du überrascht und findest du, dass das wohlverdient ist?

Clair Obscur: Expedition 33
Geschichte ist geschrieben worden.

... Verpassen Sie auch nicht unser exklusives Interview mit der Autorin von Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, das Sie hier finden können.

