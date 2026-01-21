Clair Obscur: Expedition 33 ist zum meistpreisgekrönten Spiel aller Zeiten geworden
Wir waren nicht ganz überzeugt, dass es passieren würde, aber hier sind wir. Sandfall Interactives erster Titel hat mehr GOTY-Preise gewonnen als jedes andere Spiel – je zuvor.
Das Jahr war erst wenige Tage her, als wir berichteten, dass Clair Obscur: Expedition 33 das Spiel mit den drittmeisten Game of the Year Awards weltweit geworden war. Die einzigen Titel, die damals vorausgingen, waren The Last of Us: Part II und Elden Ring.
Da das Jahr noch jung war und noch viele Preise zu gewinnen waren, spekulierten wir, dass es gute Chancen hatte, The Last of Us: Part II als Nummer zwei zu überholen, während es schwierig wäre, genug Preise zu gewinnen, um den ersten Platz zu belegen. Aber... Wir lagen falsch. Clair Obscur: Expedition 33 gewann weiterhin Preise in rasendem Tempo – und jetzt ist es passiert.
Resetera-Nutzer Angie hat die Listen aktualisiert und enthüllt, dass wir eine neue Nummer eins an der Spitze haben, nämlich das gefeierte Debüt-Abenteuer des französischen Entwicklers Sandfall Interactive. So sieht die Top 20 für die Spiele aus, die die meisten Game of the Year-Auszeichnungen aller Zeiten gewonnen haben:
Man kann mit Sicherheit sagen, dass Sandfall Interactive Spielegeschichte geschrieben hat, und vieles deutet darauf hin, dass es einer der Titel mit dem niedrigsten Budget auf der Liste ist – wenn nicht sogar der niedrigste von allen. Übrigens sind wir eines der vielen Medien, die Clair Obscur: Expedition 33 zum Spiel des Jahres gewählt haben. Was hältst du davon? Bist du überrascht und findest du, dass das wohlverdient ist?
... Verpassen Sie auch nicht unser exklusives Interview mit der Autorin von Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, das Sie hier finden können.