Clair Obscur: Expedition 33 ist offiziell Gold geworden

Viele von uns freuen sich auf Clair Obscur: Expedition 33, und jetzt freuen wir uns, ankündigen zu können, dass das Spiel endlich fertig ist und es keine Verzögerungen geben wird. Die Entwickler von Sandfall Interactive haben via Instagram bestätigt, dass der Titel "Gold geworden" ist, was bedeutet, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und die Disks für den Start gepresst werden können.

Dieses rundenbasierte Rollenspiel hat uns wirklich beeindruckt, als wir kürzlich die Gelegenheit hatten, es zu spielen, nicht zuletzt dank seiner unverwechselbaren Steampunk-Ästhetik und seines Grafikstils, der an ein lebendes Ölgemälde erinnert. Auch das Kampfsystem sieht vielversprechend aus mit einer Mischung aus rasanter Strategie und Timing-basierten Angriffen, und wenn die Geschichte auf dem neuesten Stand ist, könnte sich dies als wirklich gut herausstellen.

Clair Obscur: Expedition 33 spielt in einer dystopischen Version des Paris der Belle Époque, in der die Hauptfigur versucht, die Malerin zu stoppen, die die Macht hat, eine ganze Generation auszulöschen. Wir werden herausfinden, wie das enden wird, wenn es am 24. April für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht wird (wo es auch im Game Pass enthalten ist).