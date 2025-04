Clair Obscur: Expedition 33 ist bereits ein Millionenseller

HQ

Kurz vor dem Wochenende konnten wir euch alles über den unmittelbaren Erfolg erzählen, den Sandfall Interactive 's Clair Obscur: Expedition 33 erlebt hat, wobei das Spiel in etwa 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung eine halbe Million verkaufte Exemplare erreicht hat. Abgesehen davon, dass das Spiel eines der von Kritikern auf Metacritic am höchsten bewerteten Spiele des Jahres ist und es auch eines der am besten bewerteten Spiele aller Zeiten von den Fans auf der Plattform ist, hat das RPG, das von einem Team von rund 30 Personen entwickelt wurde, nun auch einen weiteren wichtigen Verkaufsmeilenstein erreicht.

Diesmal ist es die große Million verkaufter Exemplare. Clair Obscur ist ein Millionenseller und das Beeindruckende an dieser Zahl ist, dass der Entwickler ausdrücklich darauf hinweist, dass dies die wahrscheinlich vielen Spieler, die über Game Pass zum Spiel geströmt sind, nicht berücksichtigt.

Obwohl wir wissen, dass das RPG auf Steam gut abschneidet, ist die Gesamtzahl der Spieler etwas, das Sandfall ziemlich nah an der Truhe hält, aber wenn das Spiel eine Million Exemplare ausgeliefert hat, muss die Gesamtzahl der Spieler höher sein. Die Frage ist, wie viel höher?