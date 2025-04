Clair Obscur: Expedition 33 hat gestern weit über 50.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht

HQ

Wenn du unsere Rezension zu Clair Obscur: Expedition 33 gelesen hast, weißt du, dass es dem großen Hype gerecht wird und ein Rollenspiel bietet, das ebenso gut geschrieben wie unterhaltsam zu spielen ist und in wunderbare Grafiken und Musik verpackt ist.

Wir waren nicht die einzigen, die den Titel gelobt haben, der durchweg großartige Kritiken erhalten hat, und es ist klar, dass das Interesse groß war. Über SteamDB wird nun enthüllt, dass nicht weniger als 51.681 es am gestrigen Launch-Tag gleichzeitig auf Steam gespielt haben, was als ganz außergewöhnlich gut angesehen werden muss. Heute ist sie weiter gestiegen und zum Zeitpunkt des Schreibens liegt die Zahl der gleichzeitigen Spieler bei 54.445.

Damit übertrifft es den Lebenszeitrekord anderer großer rundenbasierter Spiele aus dem letzten Jahr wie Dragon Quest 3 HD-2D Remake (45.357), Final Fantasy VII: Rebirth (40.564), Like a Dragon: Infinite Wealth (46.161) und Persona 3 Reload (45.002) - obwohl es sich nicht gegen Metaphor: ReFantazio (85.961) durchsetzen konnte.

Oft wird am Wochenende nach dem Launch Lebenszeitrekorde aufgestellt, also werden wir sehen, ob wir die Ehre haben, am Montag mit einem noch besseren Ergebnis zurückzukehren.

Sie können unseren Testbericht zu Clair Obscur: Expedition 33 hier lesen, und es ist jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erhältlich - und sogar in Game Pass enthalten.