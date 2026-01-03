Clair Obscur: Expedition 33 hat die drittmeisten GOTY-Auszeichnungen aller Zeiten erhalten

HQ

Wir wissen, dass Clair Obscur: Expedition 33 in Bezug auf Verkauf, Rezensionen und die Anzahl der Auszeichnungen für das Spiel des Jahres (nicht zuletzt von uns) unglaublich gut abgeschnitten hat. Jetzt jedoch hat Resetera-Nutzer Angie hervorgehoben, wie gut es tatsächlich abgeschnitten hat, indem sie eine Liste zusammengestellt hat, die zeigt, wie viele Auszeichnungen für das Spiel des Jahres die größten Spiele erhalten haben.

FromSoftwares Elden Ring hat mit insgesamt 435 Aufrufen die meisten aller Zeiten erhalten. Danach gibt es eine deutliche Lücke zum zweiten Platz, also The Last of Us: Part II mit 326. Dann wird es interessant, denn der Titel, der die drittmeisten Spiel-des-Jahres-Auszeichnungen aller Zeiten erhalten hat, ist Clair Obscur: Expedition 33 mit 291. Es schlägt somit große Namen wie Baldur's Gate III, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2 und Grand Theft Auto V.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass all diese anderen Spiele keine weiteren Auszeichnungen erhalten werden, da sie vor langer Zeit veröffentlicht wurden. Allerdings ist 2026 erst drei Tage alt und es gibt viele, viele Auszeichnungen, die noch nicht vergeben wurden (schätzungsweise 100 basierend auf den Statistiken des letzten Jahres). Es gibt daher allen Grund zu der Annahme, dass Clair Obscur: Expedition 33 weiterhin zum Spiel des Jahres gekrönt wird und möglicherweise den Zweitplatzierten überholen wird, aber es scheint viel unwahrscheinlicher, dass es den ersten Platz belegt, da Elden Ring einen überwältigenden Vorsprung belegt.

