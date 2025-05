Clair Obscur: Expedition 33 hat bereits Mods, darunter eine, die das Parieren erleichtert

HQ

Während viele Spieler immer noch das Vanilla-Erlebnis von Clair Obscur: Expedition 33 genießen, so beliebt das Spiel auch ist, sind wir nicht überrascht, dass bereits Mods auf dem Nexus auftauchen. Bisher gibt es nicht viele Mods, die das Spielerlebnis wirklich verändern, aber eine gibt dem Spiel im Wesentlichen einen einfacheren Modus.

Die von Caites entwickelte Mod "Easier or Harder Dodge and Parry " macht genau das, was sie verspricht, und ermöglicht es dir, zu ändern, wie einfach oder schwierig es ist, die Angriffe deiner Feinde in Clair Obscur: Expedition 33 zu kontern.

Caites hat auch andere Mods für Clair Obscur: Expedition 33 hochgeladen, die es dir ermöglichen, das Spiel für dich selbst einfacher zu machen, wenn du möchtest, wie z.B. mehr Chroma und Upgrade-Materialien zu bekommen. Die Puristen werden es nicht mögen, wenn Sie das Spiel ein wenig einfacher machen, aber wenn Sie einfach nur die Geschichte erleben möchten, lohnt es sich vielleicht, ein oder zwei Mods herunterzuladen.

Clair Obscur: Expedition 33 ist jetzt für PC, Xbox Series X/S und PS5 erhältlich.