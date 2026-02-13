Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei und Death Stranding 2: On the Beach gewinnen bei den DICE Awards groß

HQ

Gibt es überhaupt noch einen Sinn, Nominierte zu lesen? Sogar die Preisverleihungen zusammenzustellen? Geben Sie einfach Clair Obscur: Expedition 33 das ganze Gold, das an dieser Stelle eingeschmolzen und zusammengesetzt wird. Spaß beiseite, das talentierte Team von Sandfall Interactive hat einen weiteren Grund zum Feiern, denn sie haben gestern Abend bei den DICE Awards fünf Siege errungen.

Clair Obscur: Expedition 33 gewann den Game of the Year Award, den RPG of the Year Award, die beste Spielregie, die beste künstlerische Leitung und die herausragende Erzählung. Ghost of Yotei folgte seinen fünf Trophäen mit drei für Atsus Abenteuer, darunter eine Auszeichnung, die Atsu selbst gewidmet ist. Dann teilten sich Death Stranding 2: On the Beach und Blue Prince den dritten Platz, jeweils mit zwei Auszeichnungen.

Andernorts haben wir einige unterschätzte und interessante Spiele gesehen, die Siege errungen. Lego Party gewann für das beste Partyspiel, Rematch für den besten Sporttitel, Hotel Infinity und Ghost Town erhielten einige immersive Gaming-Nominierungen, und irgendwie holte sich Mortal Kombat: Legacy Kollection den Preis für das beste Kampfspiel. Sehen Sie sich unten die vollständige Shortlist und die Gewinnerliste an:

Spiel des Jahres





Arc Raiders



Blauer Prinz



Clair Obscur: Expedition 33 - Gewinner



Dispatch



Geist von Yōtei



Herausragende Leistung in der Spielleitung





Blauer Prinz



Clair Obscur: Expedition 33 - Gewinner



Geist von Yōtei



Hades II



Kingdom Come: Deliverance II



Herausragende Leistung im Spieldesign





Arc Raiders



Blue Prince – Gewinner



Hades II



Kingdom Come: Deliverance II



Öoo



Online-Spiel des Jahres





Arc Raiders – Gewinner



Battlefield 6



Mario Kart World



Marvel Rivals



Geteilte Fiktion



Mobile Spiel des Jahres





Persona 5: The Phantom X – Gewinner



Umamusume: Schönes Derby



WAS IST DER KONFLIKT?



Wo sich Winde treffen



Herausragende Leistung für ein unabhängiges Spiel





Kleine Schritte



Blue Prince – Gewinner



Verzehr mich



Despelote



Dispatch



Immersive Reality Technische Leistung





Geisterstadt



Hotel Infinity – Gewinner



Marvels Deadpool VR



Star Wars: Jenseits des Sieges – Ein Mixed-Reality-Spielset



Unloop



Immersive Reality-Spiel des Jahres





Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked



Geisterstadt – Gewinner



Marvels Deadpool VR



Der Mitternachtsspaziergang



Thief VR: Vermächtnis des Schattens



Herausragende Leistung in der Animation





Death Stranding 2: Am Strand



Geist von Yōtei



Monster Hunter Wilds



South of Midnight – Sieger



Der Mitternachtsspaziergang



Herausragende Leistung in der künstlerischen Leitung





Clair Obscur: Expedition 33 - Gewinner



Death Stranding 2: Am Strand



Dispatch



Geist von Yōtei



Der Mitternachtsspaziergang



Herausragende Leistung im Charakter





Clair Obscur: Expedition 33 - Esquie



Clair Obscur: Expedition 33 - Maelle



Dispatch – Courtney/Invisigal



Dispatch – Robert Robertson III/Mecha Man



Ghost of Yōtei – Atsu – Gewinner



Herausragende Leistung in der Komposition von Originalmusik





Clair Obscur: Expedition 33



Ghost of Yōtei – Gewinner



Hüten



Mario Kart World



Schwert des Meeres



Herausragende Leistung im Audiodesign





Arc Raiders



Death Stranding 2: On the Beach – Gewinner



Geist von Yōtei



Lumines Arise



Geteilte Fiktion



Herausragende Leistung in der Geschichte





Clair Obscur: Expedition 33 - Gewinner



Verzehr mich



Despelote



Südlich von Mitternacht



Der Drifter



Herausragende technische Leistung





Arc Raiders



Assassin's Creed Schatten



Death Stranding 2: On the Beach – Gewinner



Donkey Kong Bananza



DOOM: Das finstere Zeitalter



Actionspiel des Jahres





Absolum



Arc Raiders



DOOM: Das finstere Zeitalter



Hades II – Sieger



Ninja Gaiden 4



Adventure-Spiel des Jahres





Blauer Prinz



Dispatch



Donkey Kong Bananza



Ghost of Yōtei – Gewinner



Hohlritter: Seidengesang



Familienspiel des Jahres





LEGO-Party®! - Gewinner



LEGO® Voyagers



Lumines Arise



MARVEL Kosmische Invasion



POPUCOM



Kampfspiel des Jahres





2XKO



Capcom Fighting Collection 2



FATALE WUT: Stadt der Wölfe



Mortal Kombat: Legacy Kollection – Gewinner



WWE 2K25



Rennspiel des Jahres





EA SPORTS F1® 25



Kirby Air Riders



Mario Kart World – Gewinner



Radwelt



Rollenspiel des Jahres





Clair Obscur: Expedition 33 - Gewinner



Citizen Sleeper 2: Starward Vector



Kingdom Come: Deliverance II



Monster Hunter Wilds



Die äußeren Welten 2



Sportspiel des Jahres





EA SPORTS FC™ 26



PGA Tour 2k25



MLB® The Show™ 25



NBA 2k26



Rückkampf – Sieger



Strategie-/Simulationsspiel des Jahres

