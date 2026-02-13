Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei und Death Stranding 2: On the Beach gewinnen bei den DICE Awards groß
Ein weiterer GOTY-Sieg für die unaufhaltsame Maschine Clair Obscur.
Gibt es überhaupt noch einen Sinn, Nominierte zu lesen? Sogar die Preisverleihungen zusammenzustellen? Geben Sie einfach Clair Obscur: Expedition 33 das ganze Gold, das an dieser Stelle eingeschmolzen und zusammengesetzt wird. Spaß beiseite, das talentierte Team von Sandfall Interactive hat einen weiteren Grund zum Feiern, denn sie haben gestern Abend bei den DICE Awards fünf Siege errungen.
Clair Obscur: Expedition 33 gewann den Game of the Year Award, den RPG of the Year Award, die beste Spielregie, die beste künstlerische Leitung und die herausragende Erzählung. Ghost of Yotei folgte seinen fünf Trophäen mit drei für Atsus Abenteuer, darunter eine Auszeichnung, die Atsu selbst gewidmet ist. Dann teilten sich Death Stranding 2: On the Beach und Blue Prince den dritten Platz, jeweils mit zwei Auszeichnungen.
Andernorts haben wir einige unterschätzte und interessante Spiele gesehen, die Siege errungen. Lego Party gewann für das beste Partyspiel, Rematch für den besten Sporttitel, Hotel Infinity und Ghost Town erhielten einige immersive Gaming-Nominierungen, und irgendwie holte sich Mortal Kombat: Legacy Kollection den Preis für das beste Kampfspiel. Sehen Sie sich unten die vollständige Shortlist und die Gewinnerliste an:
Spiel des Jahres
- Arc Raiders
- Blauer Prinz
- Clair Obscur: Expedition 33 - Gewinner
- Dispatch
- Geist von Yōtei
Herausragende Leistung in der Spielleitung
- Blauer Prinz
- Clair Obscur: Expedition 33 - Gewinner
- Geist von Yōtei
- Hades II
- Kingdom Come: Deliverance II
Herausragende Leistung im Spieldesign
- Arc Raiders
- Blue Prince – Gewinner
- Hades II
- Kingdom Come: Deliverance II
- Öoo
Online-Spiel des Jahres
- Arc Raiders – Gewinner
- Battlefield 6
- Mario Kart World
- Marvel Rivals
- Geteilte Fiktion
Mobile Spiel des Jahres
- Persona 5: The Phantom X – Gewinner
- Umamusume: Schönes Derby
- WAS IST DER KONFLIKT?
- Wo sich Winde treffen
Herausragende Leistung für ein unabhängiges Spiel
- Kleine Schritte
- Blue Prince – Gewinner
- Verzehr mich
- Despelote
- Dispatch
Immersive Reality Technische Leistung
- Geisterstadt
- Hotel Infinity – Gewinner
- Marvels Deadpool VR
- Star Wars: Jenseits des Sieges – Ein Mixed-Reality-Spielset
- Unloop
Immersive Reality-Spiel des Jahres
- Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
- Geisterstadt – Gewinner
- Marvels Deadpool VR
- Der Mitternachtsspaziergang
- Thief VR: Vermächtnis des Schattens
Herausragende Leistung in der Animation
- Death Stranding 2: Am Strand
- Geist von Yōtei
- Monster Hunter Wilds
- South of Midnight – Sieger
- Der Mitternachtsspaziergang
Herausragende Leistung in der künstlerischen Leitung
- Clair Obscur: Expedition 33 - Gewinner
- Death Stranding 2: Am Strand
- Dispatch
- Geist von Yōtei
- Der Mitternachtsspaziergang
Herausragende Leistung im Charakter
- Clair Obscur: Expedition 33 - Esquie
- Clair Obscur: Expedition 33 - Maelle
- Dispatch – Courtney/Invisigal
- Dispatch – Robert Robertson III/Mecha Man
- Ghost of Yōtei – Atsu – Gewinner
Herausragende Leistung in der Komposition von Originalmusik
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei – Gewinner
- Hüten
- Mario Kart World
- Schwert des Meeres
Herausragende Leistung im Audiodesign
- Arc Raiders
- Death Stranding 2: On the Beach – Gewinner
- Geist von Yōtei
- Lumines Arise
- Geteilte Fiktion
Herausragende Leistung in der Geschichte
- Clair Obscur: Expedition 33 - Gewinner
- Verzehr mich
- Despelote
- Südlich von Mitternacht
- Der Drifter
Herausragende technische Leistung
- Arc Raiders
- Assassin's Creed Schatten
- Death Stranding 2: On the Beach – Gewinner
- Donkey Kong Bananza
- DOOM: Das finstere Zeitalter
Actionspiel des Jahres
- Absolum
- Arc Raiders
- DOOM: Das finstere Zeitalter
- Hades II – Sieger
- Ninja Gaiden 4
Adventure-Spiel des Jahres
- Blauer Prinz
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yōtei – Gewinner
- Hohlritter: Seidengesang
Familienspiel des Jahres
- LEGO-Party®! - Gewinner
- LEGO® Voyagers
- Lumines Arise
- MARVEL Kosmische Invasion
- POPUCOM
Kampfspiel des Jahres
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- FATALE WUT: Stadt der Wölfe
- Mortal Kombat: Legacy Kollection – Gewinner
- WWE 2K25
Rennspiel des Jahres
- EA SPORTS F1® 25
- Kirby Air Riders
- Mario Kart World – Gewinner
- Radwelt
Rollenspiel des Jahres
- Clair Obscur: Expedition 33 - Gewinner
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Kingdom Come: Deliverance II
- Monster Hunter Wilds
- Die äußeren Welten 2
Sportspiel des Jahres
- EA SPORTS FC™ 26
- PGA Tour 2k25
- MLB® The Show™ 25
- NBA 2k26
- Rückkampf – Sieger
Strategie-/Simulationsspiel des Jahres
- The Alters – Gewinner
- Herzogtum fallen lassen
- Europa Universalis V
- Der König beobachtet
- StarVaders