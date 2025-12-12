Clair Obscur: Expedition 33 gewinnt Spiel des Jahres bei The Game Awards

HQ

Bei den The Game Awards gab es dieses Jahr viele herausragende Spiele, aber wenn man die Gewinner betrachtet, könnte man meinen, es sei ein Ein-Pferde-Rennen. Clair Obscur: Expedition 33 gewann für Beste Erzählung, Bestes RPG, Beste Spielregie und mehr, und gerade eben hat es seinen Sweep mit einem Gewinn für Spiel des Jahres abgeschlossen.

Das französisch produzierte Spiel erhielt die Trophäe von einem weiteren Franzosen, Nicolas Doucet, dem Regisseur des letztjährigen Gewinners Astro Bot. Für viele Spieler verdient Clair Obscur: Expedition 33 den Hauptpreis mit nach Hause, aber nach den heutigen Ergebnissen wird es aufgrund der Qualität der 2025 veröffentlichten Spiele sicher eine heiße Online-Debatte geben.

Das Team ließ sich Zeit, um auf die Bühne zu gehen, was etwas seltsam war, wenn man bedenkt, wie viel Zeit sie dort bereits hatten, aber es war ein schöner Moment, sie eine Umarmung teilen zu sehen, bevor sie von den Darstellern Jennifer English und Ben Starr beklatscht wurden.

Spielleiter Guillaume Broche widmete den Sieg dem Team von Sandfall Interactive, das alle zu den The Game Awards mitgebracht worden war. Er bedankte sich außerdem bei den Darstellern, Playtestern und sogar YouTubern, die bei der Erstellung von Tutorials zur Videospielentwicklung geholfen haben. Sein letzter Dank ging an die Spieler, die natürlich ihre Liebe zu diesem fantastischen Spiel verbreiteten.