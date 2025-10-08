Clair Obscur: Expedition 33 feiert 5 Millionen verkaufte Einheiten

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 war eine der großen Erfolgsgeschichten des Jahres, und es scheint, dass Entwickler Sandfall Interactive bereit ist, einen weiteren Sieg zu feiern, denn sein RPG hat sich mehr als 5 Millionen Mal verkauft.

Es ist noch nicht lange her, dass wir davon sprachen, dass Clair Obscur: Expedition 33 mehr als 4 Millionen Exemplare verkauft hat. Auch wenn wir jetzt sechs Monate von der Veröffentlichung des Spiels im April entfernt sind, fliegen die Exemplare immer noch aus den Regalen. Im Rahmen derselben Pressemitteilung bestätigte Sandfall Interactive auch, dass der Soundtrack des Spiels mehr als 333 Millionen Mal über digitale Musikplattformen gestreamt wurde.

Sandfall Interactive und Publisher Kepler Interactive bestätigten, dass im Rahmen der Feierlichkeiten zu diesem Meilenstein ein großes neues Update in Arbeit ist. Dazu gehört eine neue spielbare Umgebung mit neuen Feindbegegnungen und Überraschungen, die es zu entdecken gilt, sowie neuen Bossen im späten Spiel und neuen Kostümen. Weitere Überraschungen sind auf dem Weg, und einige neue Text- und UI-Lokalisierungen sind ebenfalls geplant.

"Wir haben Jahre damit verbracht, an unserem Traumprojekt zu arbeiten, und zu wissen, dass es bei Fans auf der ganzen Welt so großen Anklang gefunden hat, ist sowohl wunderbar als auch überwältigend", sagt Game Director Guillaume Broche. "Wir sind unseren Fans so dankbar für ihre Liebe zu der Welt, die wir erschaffen haben, dafür, dass sie ihre eigenen Fan-Art- und Musik-Cover mit uns teilen, dafür, dass sie ihre besten Baguette-Cosplays auf Conventions tragen und dass sie unser Spiel unglaublich unterstützen. Wir hoffen, dass das Update, an dem wir arbeiten, ein 'Dankeschön' an die Fans für ihre Unterstützung sein wird - bitte habt Geduld, während unser Team hart daran arbeitet, euch etwas zu bieten, das das Warten wert ist."

Das neue Update wird kostenlos erscheinen, aber es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum dafür. Clair Obscur: Expedition 33 ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar.