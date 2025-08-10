Clair Obscur: Expedition 33 Entwickler plant nicht, in absehbarer Zeit zu expandieren

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 ist in vielerlei Hinsicht eine großartige Leistung des Spielens, aber was die Leute wohl am meisten überrascht, ist, wenn sie hören, dass es von einem Team von etwa 30 Leuten entwickelt wurde. Oft wird angenommen, dass ein Spiel von der Größenordnung von Clair Obscur Hunderte von Leuten benötigt, aber der Game Director Guillaume Broche hat nicht viele Pläne für eine Expansion.

Im Gespräch mit Automaton verriet Broche, dass er der Meinung ist, dass das Team von Sandfall ziemlich perfekt für seine Ambitionen ist. "Ich denke, dass ich es vorziehe, im Moment in einem kleinen Team zu arbeiten", sagte er. "Ich bin mir nicht sicher, wie groß ein 'ideales Team' wäre (lacht). Aber wenn es darum geht, ein rundenbasiertes RPG zum vollen Preis zu machen, glaube ich, dass das Team, das wir jetzt haben, genau die richtige Größe hat."

Broche sagte auch, dass sie über 200 Personen in Interviews überprüft haben, bevor sie sich für die richtigen Mitarbeiter entschieden haben. Anstatt sich erfahrene Veteranen zu schnappen, ging es Broche mehr um Kandidaten mit der richtigen Einstellung.

"Zu dieser Zeit hatten unser VFX-Artist und unser Charakterdesigner gerade ihren College-Abschluss gemacht, und dieses Spiel war ihr erster Job überhaupt. Da sie sehr wenig Erfahrung in der Arbeit hatten, hatten sie auch nicht viele Vorstellungen davon, wie die Arbeit aussehen sollte - was ich für eine gute Sache halte, weil sie es geschafft haben, sich an unseren eigenartigen Arbeitsstil anzupassen", sagte er.

Wenn die Budgets in die Höhe schnellen und die Größe der Entwicklerteams immer größer wird, werden wir vielleicht mit der Zeit mehr Studios wie Sandfall Interactive sehen. Eines ist sicher: Egal, wie viele Menschen bei Sandfall sind, Millionen von Augen sind darauf gerichtet, was sie als nächstes tun werden.