Clair Obscur: Expedition 33 Entwickler arbeiten bereits am nächsten Spiel

HQ

Wie wir Anfang der Woche herausgefunden haben, sind weitere Inhalte für Clair Obscur: Expedition 33 in Form eines kostenlosen Updates auf dem Weg, das uns eine neue Umgebung zum Spielen, neue Kostüme und mehr hinzufügt. Während Sandfall Interactive an diesen kommenden Inhalten arbeitet, haben sie auch größere Projekte im Sinn.

Im Gespräch mit PCGamesN bestätigte der Game Director von Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, dass das Studio auch über die nächste kommende Geschichte nachdenkt und daran arbeitet. "Wir fangen an, über das nächste echte Spiel nachzudenken und zu arbeiten, das super aufregend ist, und wir haben viele sehr gute Ideen", sagte er.

"Wir wollen Geschichten wie ein Arthouse machen, verrückte Projekte machen, weil wir sie machen wollen, und das ist die Philosophie, an der wir festhalten wollen - besonders jetzt, weil wir so viel Aufmerksamkeit und Liebe von den Spielern bekommen. Das wollen wir wirklich nicht verraten und machen einfach dummes Zeug. Wir wissen jetzt, wie man mit einem kleineren Team und einer wirklich starken Vision Spiele macht, die gut sind, und das ist es, was wir wieder tun wollen", fuhr Broche fort und erklärte, dass das Team wahrscheinlich nicht zu sehr von seinem Kern an Entwicklern ausgehen wird.

Wir sind uns nicht sicher, was das nächste Projekt von Sandfall sein wird, aber es gibt noch einige Geschichten mit der Clair Obscur: Expedition 33 IP zu erzählen, wobei Broche sagt, dass das Originalspiel "nur eine der Geschichten" ist, die sie mit der Welt, die sie haben, hätten erzählen können. Bald werden wir wahrscheinlich mehr in die Welt der Maler und Schriftsteller eintauchen und sehen, wie es außerhalb einer Leinwand aussieht.