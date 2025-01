Clair Obscur: Expedition 33 enthüllt Gameplay und Hauptcharaktere bei Xbox Developer Direct

HQ

Mit jedem Jahr, das vergeht, löscht das Wesen, das als Malerin bekannt ist, Menschen aus der Existenz, die das Alter haben, das sie in den Himmel zeichnet. Und in diesem Jahr waren die 33-Jährigen an der Reihe. Also begibt sich eine Gruppe mutiger Menschen, die nichts zu verlieren haben, auf ein Abenteuer rund um die Welt, um den Maler zu finden und zu vernichten, bevor sich die schreckliche Prophezeiung erfüllt. Clair Obscur: Expedition 33 folgt dieser Gruppe einzigartiger Charaktere und anderen, die sich ihnen auf ihrem Weg anschließen werden, in einem rundenbasierten RPG, das in Montpellier vom Studio Sandfall Interactive entwickelt wurde.

Bei der Xbox Developer Direct bekamen wir einen weiteren detaillierten Einblick in das Spiel und trafen einige der Entwickler, die uns in verschiedene Aspekte des Spiels eingeführt haben. Zum Beispiel die Tiefe, mit der die Hauptfiguren so entwickelt wurden, dass sie sich erwachsen und komplex anfühlen, und wie der Konflikt darüber, wie sie ihre schwierige Aufgabe bewältigen sollen, die Erzählung entwickeln wird. Wir haben auch einige der Kreaturen gesehen, die diese stumme Welt bevölkern, die Sandfall als eine Art Belle-Époque-Fantasie darstellt.

Obwohl es stark von JRPG-Klassikern wie Final Fantasy oder der Persona-Serie inspiriert ist, ist das rundenbasierte Kampfsystem flüssig, mit Echtzeit-Reaktionen und einer Vielzahl von Spielstilen. Das liegt daran, dass jeder Charakter über einen reichhaltigen Baum einzigartiger Fähigkeiten verfügt, die von einer Vielzahl (im Ernst, in der Präsentation gab es Dutzende) passiver Fähigkeiten unterstützt werden, um sie weiter anzupassen.

In dem, was wir heute gesehen haben, steckt zweifellos viel Potenzial, und wir freuen uns auf den 24. April, wenn Clair Obscur: Expedition 33 für PS5, PC und Xbox Series erscheint. Schauen Sie sich den Trailer unten an.