Clair Obscur: Expedition 33 dominiert verständlicherweise die Longlists der BAFTA Games Awards
Die vollständigen Nominierungen werden im nächsten März bekannt gegeben, aber vorerst haben wir eine Vorstellung davon, wie sich die Preisverleihung entwickeln wird.
Wir haben noch eine Weile bis zu den BAFTA Games Awards. Während wir uns alle auf eine späte Nacht in Europa vorbereiten und auf Geoff Keighleys The Game Awards warten, haben die BAFTAs ihren ersten Schritt zur Feier der kreativen und technischen Erfolge der größten Spiele des vergangenen Jahres enthüllt.
Die vollständigen Longlists sind unten nach Kategorien sortiert aufgeführt, aber kurz gesagt ist damit zu rechnen, dass man wieder viel von Clair Obscur: Expedition 33 hören wird. Das Spiel, das seit seiner ersten Veröffentlichung ein Favorit im GOTY-Genre ist und überall auf der BAFTA-Longlist auftaucht.
An anderer Stelle tauchen weitere Favoriten aus dem Jahr 2025 wie Dispatch, ARC Raiders, Hollow Knight: Silksong, Hades II, Donkey Kong Bananza und weitere in mehreren Kategorien auf. Nicht jeder schafft es jedoch in die letzte Nominierungsrunde, also schaut im März unbedingt wieder bei uns vorbei, um die Shortlist zu sehen. Die BAFTA Games Awards 2026 finden am 17. April 2026 statt.
ANIMATION
- Assassin's Creed Shadows
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones und der große Kreis
KÜNSTLERISCHE LEISTUNGEN
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones und der große Kreis
- Kingdom Come: Deliverance II
- South of Midnight
- Sword of the Sea
AUDIO-ERFOLG
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Indiana Jones und der große Kreis
- Split Fiction
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
BESTES SPIEL
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones und der große Kreis
- Split Fiction
BRITISCHES SPIEL
- Atomfall
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- F1 25
- Jurassic World Evolution 3
- Little Nightmares III
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
DEBÜTSPIEL
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Date Everything!
- despelote
- Dispatch
- Is This Seat Taken?
- The Midnight Walk
- The Rogue Prince of Persia
- Tiny Bookshop
SICH ENTWICKELNDES SPIEL
- Age of Empires II: Definitive Edition
- Cyberpunk 2077
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Hitman World of Assassination
- Marvel Rivals
- No Man's Sky
- Sea of Thieves
- The Elder Scrolls Online
- Vampire Survivors
- Warhammer 40.000: Space Marine 2
FAMILIE
- Donkey Kong Bananza
- EA SPORTS FC 26
- Is This Seat Taken?
- LEGO-Party!
- Mario Kart World
- Monument Valley 3
- Pokémon Legenden: Z-A
- PowerWash Simulator 2
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Two Point Museum
SPIEL JENSEITS DER UNTERHALTUNG
- and Roger
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Death Stranding 2: On The Beach
- Despelote
- Monument Valley 3
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- SILENT HILL f
- The Alters
SPIELDESIGN
- BALL x PIT
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Indiana Jones und der große Kreis
- Split Fiction
- The Alters
MEHRSPIELER
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- Dune: Awakening
- ELDEN RING NIGHTREIGN
- LEGO Party!
- Mario Kart World
- PEAK
- Split Fiction
MUSIK
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- DOOM: The Dark Ages
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones und der große Kreis
ERZÄHLUNG
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Indiana Jones und der große Kreis
- Kingdom Come: Deliverance II
- Split Fiction
- The Alters
NEUES GEISTIGES EIGENTUM
- Absolum
- ARC Raiders
- Atomfall
- BALL x PIT
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- PEAK
- South of Midnight
- Split Fiction
- The Alters
DARSTELLER IN EINER HAUPTROLLE
- Aaron Paul als Robert Robertson IN Dispatch
- Alex Jordan als Jan Dolski (s) IN The Alters
- Ben Starr als Verso IN Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii als Atsu IN Ghost of Yōtei
- Jennifer English als Maelle IN Clair Obscur: Expedition 33
- Judy Alice Lee als Melinoë IN Hades II
- Kaja Chan als Mio IN Split Fiction
- Laura Bailey als Invisigal IN Dispatch
- Suzie Yeung als Hinako Shimizu IN SILENT HILL F
- Tom McKay als Henry von Skalitz IN Kingdom Come: Deliverance II
- Troy Baker als Indiana Jones IN Indiana Jones und der große Kreis
DARSTELLER IN EINER NEBENROLLE
- Alix Wilton Regan als Lea Florence Monad IN Lies of P: Overture
- Amelia Tyler als Hecate IN Hades II
- Andy Serkis als Renoir IN Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox als Gustave IN Clair Obscur: Expedition 33
- David Menkin als Hans IN Still Wakes the Deep: Siren's Rest
- Jane Perry als Lia Cain in Dead Take
- Jeffrey Wright als Chase IN Dispatch
- Kirsty Rider als Lune IN Clair Obscur: Expedition 33
- Rich Keeble als Monoco IN Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker als Higgs IN Death Stranding 2: On The Beach
TECHNISCHE LEISTUNGEN
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Donkey Kong Bananza
- DOOM: The Dark Ages
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones und der große Kreis
- Kingdom Come: Deliverance II
- Split Fiction