Clair Obscur: Expedition 33 dominiert Game Pass im Jahr 2025

Das Jahr ist noch nicht vorbei, und die Weihnachtsshoppingsaison hat noch nicht richtig begonnen. Das hat Microsoft jedoch nicht davon abgehalten, bekannt zu geben, welches Spiel 2025 die meisten Game Pass Nutzer angezogen hat, basierend auf der Anzahl der einzigartigen Nutzer in den ersten 30 Tagen.

Und wie Sie vielleicht schon aus der Überschrift erraten haben, ist es der hochgelobte Titel Clair Obscur: Expedition 33. ID@Xbox Chef Guy Richards erklärt in einem Beitrag auf Xbox Wire, warum Microsoft das Spiel so früh zu seinem Abonnementdienst hinzugefügt hat (bestätigt ein Jahr vor der Veröffentlichung):

"Von Anfang an war Sandfalls Ehrgeiz klar und wir hatten wirklich das Gefühl, dass sie etwas wirklich Besonderes schaffen wollten, etwas, das die Erwartungen für das Team übersteigt. Als wir die frühen Builds gespielt hatten, erlebten wir ihre fesselnde Geschichte, atemberaubende Optik und die Mischung aus JRPG-Mechaniken mit französischen Kulturthemen, die frisch und unverwechselbar wirkten. Es ist die Art von Erlebnis, von der wir wussten, dass Xbox-Spieler sie gerne entdecken würden."

Sandfall Interactive s Creative Director Guillaume Broche ist ebenfalls guter Stimmung und erklärt, warum er glaubt, dass Game Pass für das Debütspiel des Studios vorteilhaft war, und erklärt, dass die Zusammenarbeit es "vielen Leuten ermöglicht hat, unser Spiel auszuprobieren, obwohl sie es vielleicht vorher nicht getan hätten." Das rundenbasierte RPG-Genre hat viele Fans, aber manchmal schreckt es Leute ab, die eher Echtzeit-Actionspiele bevorzugen, aber Game Pass senkte diese Einstiegshürde. Sie könnten es einfach ausprobieren und sehen, wie es sich anfühlt. Viele neugierige Spieler könnten also das Spiel starten, Lumière und das frühe Spiel erkunden und feststellen, dass es hier viel zu genießen gibt, auch wenn sie es anfangs nicht erwartet haben."

Nächste Woche wird erwartet, dass Clair Obscur: Expedition 33 mehrere Auszeichnungen beim renommierten The Game Awards gewinnt, nachdem er die meisten Nominierungen aller Zeiten erhalten hat. Wir werden über die Veranstaltung berichten und über die Preisverleihung, Nachrichten, Showtrailer und mehr berichten.

Wie steht es mit dir? Hat dir Game Pass geholfen, Titel zu entdecken, die du sonst vielleicht nicht gegeben hättest?