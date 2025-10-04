Clair Obscur: Expedition 33 dominiert die Nominierungen für die Golden Joystick Awards

HQ

Eine der einflussreichsten Preisverleihungen in der Gaming-Welt sind die Golden Joystick Awards, die bereits 1983 ins Leben gerufen wurden und damit die weltweit älteste und immer noch funktionsfähige Preisverleihung für Videospiele sind.

Für die diesjährige Ausgabe ist nun die Abstimmung eröffnet (komplett mit einer neuen Kategorie, Bestes Remake/Remaster), die bis zum 31. Oktober läuft. Mehrere Spiele (und Entwickler) haben es geschafft, sich mehrere Plätze zu sichern, nicht zuletzt Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach und Kingdom Come: Deliverance 2, die jeweils vier Nominierungen haben.

Der diesjährige Gigant ist jedoch Clair Obscur: Expedition 33, der insgesamt sechs Nominierungen erhalten hat - darunter eine für den Entwickler des Jahres (aber seltsamerweise keine für das Konsolenspiel des Jahres).

Hier ist die vollständige Liste aller Nominierungen - und darunter finden Sie einen Link, über den Sie selbst abstimmen können:

PC-Spiel des Jahres

Hollow Knight: Silksong

Die Alten

Kingdom Come: Befreiung II

HÖHEPUNKT

Abiotischer Faktor

Dune: Erwachen

Konsolenspiel des Jahres

Donkey Kong BananzaMonster Hunter WildsGeist von YōteiDeath Stranding 2: Am StrandSonic Racing: CrossWorldsDie Welt von Mario Kart

Bestes Storytelling

Clair Obscur: Expedition 33STILLER HÜGEL fBlauer PrinzMafia: Das Alte LandVerlorene Platten: Bloom & RageDie Hundertlinie - Die letzte Verteidigungsakademie

Bestes Multiplayer-Spiel

Schlachtfeld 6HÖHEPUNKTELDEN RING NIGHTREIGNGespaltene FiktionDie Welt von Mario KartREVANCHE

Bestes visuelles Design

Death Stranding 2: Am StrandClair Obscur: Expedition 33Der MitternachtsspaziergangGeist von YōteiSchwert des MeeresAssassin's Creed Schatten

Bestes Indie-Spiel

Blauer PrinzCitizen Sleeper 2: Starward VektorWanderstoppHaut tiefdespeloteHerdeAbiotischer FaktorBabyschritteHöhlen von QudDeep Rock Galactic: Überlebender

Bestes Indie-Spiel - Selbstverlag

Hollow Knight: SilksongHades IISchwert des MeeresHÖHEPUNKTFahren Sie weiterVerschüttet!Einsame Berge: Snow RidersDELTARUNEPromise Mascot AgenturVerzehr mich

Still Playing Award - PC und Konsole

MinecraftTot bei TageslichtHELLDIVERS 2NARAKA: KLINGENSPITZEBefriedigendCall of Duty: WarzoneMarvel RivalenFortniteApex LegendenTom Clancy's Rainbow Six Siege XGTA OnlineWarframe

Still Playing Award - Mobil

Call of Duty: MobilPokémon GOU-Bahn-SurferClash RoyaleHonkai: SternschieneGenshin ImpactZenlose Zone NullRobloxFreies FeuerPUBG MOBIL

Bestes Remake / Remaster

METAL GEAR SOLID Δ: SCHLANGENFRESSERThe Elder Scrolls IV: Oblivion RemasteredTrails in the Sky 1. KapitelDas Talos-Prinzip: WiedererwecktGears of War: ReloadedTony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Studio des Jahres

Team KirscheSandfall InteraktivAggro Krabbe und LandfallBloober TeamSloclapRebellion

Beste Spielerweiterung

Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der GigantenLies of P: OuvertüreNo Man's Sky: VoyagersAtomfall Story Expansion Pack: Die rote SorteAssassin's Creed Shadows - Klauen von AwajiWeckt immer noch die Tiefe: Siren's Rest

Bestes Audiodesign

Geist von YōteiSchlachtfeld 6Donkey Kong BananzaDeath Stranding 2: Am StrandZwei-Punkt-MuseumCronos: Die neue Morgendämmerung

Bester Soundtrack

Clair Obscur: Expedition 33Südlich von MitternachtSTILLER HÜGEL fEriksholm: Der gestohlene TraumDELTARUNESchwert des Meeres

Bester Lead Performer

Jennifer English - Maelle in Clair Obscur: Expedition 33Troy Baker - Indiana Jones in Indiana Jones und der große KreisTom McKay - Henry in Kingdom Come: Deliverance IIAlex Jordan - Jan Dolski in The AltersErika Ishii - Atsu in Der Geist von YōteiAdriyan Rae - Hazel in Südlich der Mitternacht

Bester Nebendarsteller

Troy Baker - Higgs Monaghan in Death Stranding 2: Am StrandJim High - Erik in Kingdom Come: Deliverance IIBen Starr - Verso in Clair Obscur: Expedition 33Lucy Griffiths - Alva in Eriksholm: Der gestohlene TraumLogan Cunningham - Hades IIMarios Gavrilis - Emmerich Voss in Indiana Jones und der große Kreis

Bestes Early-Access-Spiel

Geerdet 2Anhang I9 KönigeR.E.P.O.Schlittschuh.Weißer Knöchel

Beste Gaming-Hardware

Nintendo Switch 2Nintendo Switch 2 Pro ControllerWD_BLACK SN8100 NVMe SSDElgato Facecam 4KRazer Klinge 16AMD Ryzen 9 9950X3D

Beste Spieladaption

Devil May Cry (Netflix)Arcane Staffel 2 (Netflix)The Last of Us Staffel 2 (HBO)Ein Minecraft-Film (Warner Bros. Pictures)Geheimes Level (Prime Video)Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)

Bester Spiele-Trailer

Grand Theft Auto VI Anhänger 2Battlefield 6: Offizieller Live-Action-Trailer zur VeröffentlichungRhythm Doctor - Offizieller Trailer zum VeröffentlichungsdatumThe Expanse: Osiris Reborn - AnkündigungstrailerROMEO IS A DEAD MAN - AnkündigungstrailerKingdom Come: Deliverance II Offizieller CGI-Trailer - Lebe ein mittelalterliches Leben

Wenn Sie abstimmen und Ihre Favoriten unterstützen möchten, können Sie dies unter diesem Link tun.