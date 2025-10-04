Clair Obscur: Expedition 33 dominiert die Nominierungen für die Golden Joystick Awards
Drei Spiele schafften es, jeweils vier zu bekommen, aber nur ein Titel schaffte es, in sechs Kategorien nominiert zu werden.
Eine der einflussreichsten Preisverleihungen in der Gaming-Welt sind die Golden Joystick Awards, die bereits 1983 ins Leben gerufen wurden und damit die weltweit älteste und immer noch funktionsfähige Preisverleihung für Videospiele sind.
Für die diesjährige Ausgabe ist nun die Abstimmung eröffnet (komplett mit einer neuen Kategorie, Bestes Remake/Remaster), die bis zum 31. Oktober läuft. Mehrere Spiele (und Entwickler) haben es geschafft, sich mehrere Plätze zu sichern, nicht zuletzt Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach und Kingdom Come: Deliverance 2, die jeweils vier Nominierungen haben.
Der diesjährige Gigant ist jedoch Clair Obscur: Expedition 33, der insgesamt sechs Nominierungen erhalten hat - darunter eine für den Entwickler des Jahres (aber seltsamerweise keine für das Konsolenspiel des Jahres).
Hier ist die vollständige Liste aller Nominierungen - und darunter finden Sie einen Link, über den Sie selbst abstimmen können:
PC-Spiel des Jahres
Hollow Knight: Silksong
Die Alten
Kingdom Come: Befreiung II
HÖHEPUNKT
Abiotischer Faktor
Dune: Erwachen
Konsolenspiel des Jahres
Donkey Kong Bananza
Monster Hunter Wilds
Geist von Yōtei
Death Stranding 2: Am Strand
Sonic Racing: CrossWorlds
Die Welt von Mario Kart
Bestes Storytelling
Clair Obscur: Expedition 33
STILLER HÜGEL f
Blauer Prinz
Mafia: Das Alte Land
Verlorene Platten: Bloom & Rage
Die Hundertlinie - Die letzte Verteidigungsakademie
Bestes Multiplayer-Spiel
Schlachtfeld 6
HÖHEPUNKT
ELDEN RING NIGHTREIGN
Gespaltene Fiktion
Die Welt von Mario Kart
REVANCHE
Bestes visuelles Design
Death Stranding 2: Am Strand
Clair Obscur: Expedition 33
Der Mitternachtsspaziergang
Geist von Yōtei
Schwert des Meeres
Assassin's Creed Schatten
Bestes Indie-Spiel
Blauer Prinz
Citizen Sleeper 2: Starward Vektor
Wanderstopp
Haut tief
despelote
Herde
Abiotischer Faktor
Babyschritte
Höhlen von Qud
Deep Rock Galactic: Überlebender
Bestes Indie-Spiel - Selbstverlag
Hollow Knight: Silksong
Hades II
Schwert des Meeres
HÖHEPUNKT
Fahren Sie weiter
Verschüttet!
Einsame Berge: Snow Riders
DELTARUNE
Promise Mascot Agentur
Verzehr mich
Still Playing Award - PC und Konsole
Minecraft
Tot bei Tageslicht
HELLDIVERS 2
NARAKA: KLINGENSPITZE
Befriedigend
Call of Duty: Warzone
Marvel Rivalen
Fortnite
Apex Legenden
Tom Clancy's Rainbow Six Siege X
GTA Online
Warframe
Still Playing Award - Mobil
Call of Duty: Mobil
Pokémon GO
U-Bahn-Surfer
Clash Royale
Honkai: Sternschiene
Genshin Impact
Zenlose Zone Null
Roblox
Freies Feuer
PUBG MOBIL
Bestes Remake / Remaster
METAL GEAR SOLID Δ: SCHLANGENFRESSER
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Trails in the Sky 1. Kapitel
Das Talos-Prinzip: Wiedererweckt
Gears of War: Reloaded
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
Studio des Jahres
Team Kirsche
Sandfall Interaktiv
Aggro Krabbe und Landfall
Bloober Team
Sloclap
Rebellion
Beste Spielerweiterung
Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Giganten
Lies of P: Ouvertüre
No Man's Sky: Voyagers
Atomfall Story Expansion Pack: Die rote Sorte
Assassin's Creed Shadows - Klauen von Awaji
Weckt immer noch die Tiefe: Siren's Rest
Bestes Audiodesign
Geist von Yōtei
Schlachtfeld 6
Donkey Kong Bananza
Death Stranding 2: Am Strand
Zwei-Punkt-Museum
Cronos: Die neue Morgendämmerung
Bester Soundtrack
Clair Obscur: Expedition 33
Südlich von Mitternacht
STILLER HÜGEL f
Eriksholm: Der gestohlene Traum
DELTARUNE
Schwert des Meeres
Bester Lead Performer
Jennifer English - Maelle in Clair Obscur: Expedition 33
Troy Baker - Indiana Jones in Indiana Jones und der große Kreis
Tom McKay - Henry in Kingdom Come: Deliverance II
Alex Jordan - Jan Dolski in The Alters
Erika Ishii - Atsu in Der Geist von Yōtei
Adriyan Rae - Hazel in Südlich der Mitternacht
Bester Nebendarsteller
Troy Baker - Higgs Monaghan in Death Stranding 2: Am Strand
Jim High - Erik in Kingdom Come: Deliverance II
Ben Starr - Verso in Clair Obscur: Expedition 33
Lucy Griffiths - Alva in Eriksholm: Der gestohlene Traum
Logan Cunningham - Hades II
Marios Gavrilis - Emmerich Voss in Indiana Jones und der große Kreis
Bestes Early-Access-Spiel
Geerdet 2
Anhang I
9 Könige
R.E.P.O.
Schlittschuh.
Weißer Knöchel
Beste Gaming-Hardware
Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 Pro Controller
WD_BLACK SN8100 NVMe SSD
Elgato Facecam 4K
Razer Klinge 16
AMD Ryzen 9 9950X3D
Beste Spieladaption
Devil May Cry (Netflix)
Arcane Staffel 2 (Netflix)
The Last of Us Staffel 2 (HBO)
Ein Minecraft-Film (Warner Bros. Pictures)
Geheimes Level (Prime Video)
Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)
Bester Spiele-Trailer
Grand Theft Auto VI Anhänger 2
Battlefield 6: Offizieller Live-Action-Trailer zur Veröffentlichung
Rhythm Doctor - Offizieller Trailer zum Veröffentlichungsdatum
The Expanse: Osiris Reborn - Ankündigungstrailer
ROMEO IS A DEAD MAN - Ankündigungstrailer
Kingdom Come: Deliverance II Offizieller CGI-Trailer - Lebe ein mittelalterliches Leben
Wenn Sie abstimmen und Ihre Favoriten unterstützen möchten, können Sie dies unter diesem Link tun.