Clair Obscur: Expedition 33 Director verrät seinen einen Tipp für Spieleentwickler

Es fühlt sich so an, als ob es jetzt ein paar Jahre gegeben hat, in denen das übliche AAA-Erlebnis von den Spielern kritisiert wurde, bis zu einem Punkt, an dem wir jetzt Spiele sehen, die auf dem Papier vielleicht nicht so klingen, als würden sie erfolgreich sein, die sich millionenfach verkaufen.

Clair Obscur: Expedition 33 ist ein solches Spiel, und in einem Interview mit Pirate Software sprach der Director des Spiels, Guillaume Broche, darüber, wie Spieleentwickler zukünftige Projekte angehen sollten.

"Ich schätze mich sehr, sehr, sehr glücklich, wie alle Sterne zusammengestanden haben." Broche leitete seine Ansicht ein, dass Entwickler "kein Spiel machen müssen, von dem man glaubt, dass es den Leuten gefallen wird, sondern ein Spiel, das man mag".

"Was kreative Entscheidungen angeht, wenn es mir im Spiel nicht gefällt, geht es nicht ins Spiel." Broche glaubt, dass ein Spiel mit einem so ausgeprägten Sinn für Kreativität eine bessere Chance hat, die Spieler tief zu berühren, und wenn es das tut, dann wird es nicht scheitern.

Broche hat definitiv Recht, aber es ist schön, dass er das Glück von Clair Obscur: Expedition 33 bei all dem anerkennt. Einige Spiele können eine starke kreative Vision haben und so gemacht sein, wie er es beschreibt, aber trotzdem nicht so gut funktionieren, wie es die Publisher gerne hätten.

Clair Obscur: Expedition 33 ist jetzt für Xbox Series X/S, PS5 und PC verfügbar.