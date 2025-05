Clair Obscur: Expedition 33 -bester Charakter erhält ein Plüschtier

HQ

Da die Popularität von Clair Obscur: Expedition 33 wächst, wollen die Fans das Spiel nicht nur kaufen, sondern auch unterstützen. Sie hoffen auf Merch, vor allem um einen schwebenden, fliegenden Freund, den du schon früh im Spiel triffst.

Die Rede ist natürlich von Esquie. Unser bester Freund und unser Fahrzeug innerhalb der Expedition 33. Da er so ein knuddeliger Kerl aussieht und im Spiel Umarmungen anbietet, haben die Fans nach Esquie-Plüschtieren gefragt. Diese Schreie scheinen jedoch von den falschen Ohren gehört worden zu sein, denn verdächtige Websites haben begonnen, Esquie-Plüschtiere zu verkaufen.

Dies geht aus den offiziellen Social-Media-Konten von Expedition 33 hervor, die besagen, dass Sie nicht auf diesen Websites kaufen sollten. Sie sind nicht offiziell und scheinen KI-Kunst zu nutzen, um für ihre Produkte zu werben, die es wahrscheinlich nicht gibt.

Einige offizielle Esquie-Plüschtiere werden jedoch von Sandfall Interactive geprüft, und die Entwickler wollen sie so schnell wie möglich in die Hände der Spieler bringen. "In der Zwischenzeit haben Sie bitte Geduld - und lassen Sie sich nicht betrügen! ", heißt es in einem Beitrag von Sandfall.

Clair Obscur: Expedition 33 ist jetzt für Xbox Series X/S, PS5 und PC erhältlich.

