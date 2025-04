HQ

Clair Obscur: Expedition 33 ist eines der besten Beispiele dafür, wie ein Spiel in jüngster Zeit die Erwartungen erfüllt und leicht übertroffen hat. Etwa dreißig Leute haben dieses Spiel entwickelt. Ein Bruchteil der Anzahl der Mitarbeiter, die heute an den meisten AAA-Spielen arbeiten. Man könnte Abkürzungen erwarten, aber Sandfall wollte zeigen, dass es keine davon brauchte, und unsere Wahrnehmung dessen, was ein kleineres Team erreichen kann, in Frage stellen würde.

Durch schiere Bestechung und Ehrgeiz tut Clair Obscur: Expedition 33 genau das. Die Prämisse, die Story, die herausragende Grafik, die mit dem eindringlich schönen Soundtrack verschmelzen, und das alles mit einer Sekiro-trifft-JRPG-Gameplay-Schleife, die sich als ebenso zufriedenstellend erweist, wie sie in den Trailern aussieht. Es ist ein Spiel, das sich anfühlt, als wäre es aus den Träumen einer Tech-Demo in unser Leben gesprungen, und es hat mich in den Stunden, die ich damit verbracht habe, immer wieder umgehauen.

Als ich dieses Spiel letztes Jahr zum ersten Mal ausprobierte, war es freihändig, was mich dazu veranlasste, die auf Ausweichen und Parieren basierende Schleife in Frage zu stellen, etwas, das durch die Expertise des Demo-Spielers weitgehend trivialisiert wurde. Das ist das A und O einer Schlacht in Clair Obscur: Expedition 33, denn während du in einem Zermürbungskrieg auf leichteren Schwierigkeitsgraden gewinnen kannst, verpasst du das, was den Kampf wirklich glänzen lässt, wenn du auf das aktive Element verzichtest. Nur wenige Spiele kommen der Befriedigung nahe, in Sekiro: Shadows Die Twice ein Pariergott zu werden, aber Clair Obscur: Expedition 33 steht stolz daneben. Die Kampfanimationen sind rundum spektakulär, dynamisch und flüssig mit genügend Effekten, um dir das Gefühl zu geben, nicht nur einen einzigen Knopf gedrückt zu haben, um ein solches Gemetzel zu verursachen.

Werbung:

Aber wenn sich die Zeit verlangsamt und du dank deines eigenen Könnens und Timings einen gewaltigen Gegenangriff bekommst, fühlt sich der Aufprall umso schwerer an und ermöglicht Momente, in denen du das Gefühl hast, die Menschheit wirklich transzendiert zu haben, wenn du aus einer Bossbegegnung ohne einen Kratzer herauskommst. Die Tiefe des Kampfes geht jedoch weit über das Drücken des richtigen Knopfes zur richtigen Zeit hinaus, denn mit Piktos, Attributen und Lumina-Punkten kannst du jedes Mitglied der Expedition 33 nach Belieben zusammenstellen. Die Skill-Bäume weisen dich in bestimmte Richtungen, so dass du dich nicht am Kopf kratzen musst. Lune kann sich zum Beispiel auf die Verwendung einer bestimmten Art von Elementarzaubern spezialisieren, oder Sciel kann als Puffer für die Gruppe fungieren. Es macht viel Spaß, sich durch die Vielfalt zu wühlen, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als gäbe es etwas zu viele Piktos, von denen einige klare Gewinner sind.

Abgesehen davon, dass du die verschiedenen Armeen von Nevrons besiegen kannst, die von der Malerin hergestellt wurden, gibt es in Clair Obscur: Expedition 33 viel zu erkunden. Die Welt ist in zwei Karten aufgeteilt. Die Oberwelt ist riesig und ermöglicht es dir, große Entfernungen mit Hilfe des massiven Ballonmanns Esquie zurückzulegen, der dich in die kleineren, detaillierteren Gebiete transportiert, in denen es keine Karte oder Kompass gibt und du dich auf deinen eigenen Verstand verlassen musst. Die Erkundung ist in Clair Obscur unglaublich lohnend. Es gibt immer eine Ecke oder einen Pfad an der Seite, der einen Blick wert ist, mit Rätseln, Tagebüchern von anderen Expeditionen und vielem mehr. Es ist immer ein Vergnügen, sich sowohl in der Oberwelt als auch in den Levels zu verlieren, was vor allem an der atemberaubenden Grafik liegt, die über das Spiel verteilt ist. Auch hier fühlt es sich so an, als ob aus einer wunderschönen Tech-Demo oder einer einzelnen Konzeptzeichnung ein vollständiges Abenteuer geworden ist, und ich habe Mühe zu verstehen, wie ein so kleines Team das geschafft hat. Der visuelle Stil behält einen Realismus bei, der sich mit dem Seltsamen von Clair Obscurs Welt mischt und einfach so faszinierend anzusehen ist. Immer und immer wieder schaute ich mich in einem neuen Level in der Umgebung um und fegte langsam darüber, als würde ich eine Demo auf der Bühne der E3 spielen.

Die Exzellenz in der Grafik wird vom Sound in Clair Obscur: Expedition 33 erreicht und vielleicht sogar noch übertroffen. Der Soundtrack ist wie süßer Honig, der in dein Ohr gegossen wird - ohne die Klebrigkeit - und die starbesetzten Sprecher geben alles in diese Geschichte, um ihr das Gewicht und die Emotionen zu verleihen, die sie brauchte, um erfolgreich zu sein. Die Erzählung von Clair Obscur: Expedition 33 fühlt sich wie das Herz des gesamten Spiels an, und glücklicherweise wird es der Faszination gerecht, die zuerst durch sein Konzept aufgeworfen wurde. Sandfall Interactive war mit dieser Geschichte kompromisslos mutig, stand fest zu seiner Vision und lieferte etwas, das sich völlig einzigartig anfühlt. Was als einfache Quest beginnt, um ein unterdrückerisches Wesen zu besiegen, das alle dazu zwingt, jung zu sterben, geht in eine Richtung, an die man nie gedacht hätte, und hält die Geschichte im Vordergrund, anstatt nur zu etwas, zu dem man hin und wieder zurückkehrt, nachdem man alle Nebeninhalte in der Nähe erledigt hat.

Werbung:

Das soll nicht heißen, dass der Nebeninhalt langweilig ist. Es ist alles andere als das. Ich hatte ein paar zusätzliche Bosse erwartet, vielleicht das eine oder andere neue Level, das hier und da verstreut ist. Ich hatte nicht mit einer Reihe von Strand-Minispielen, einer Nebenquest zum Aufspüren verlorener kleiner Puppen, die als Gestrals bekannt sind, und einem endlosen Turm gerechnet. Es sind diese Dinge, kombiniert mit der hervorragenden Erfahrung des restlichen Spiels, die Clair Obscur: Expedition 33 aus den gesättigten Gewässern der heutigen Spieleveröffentlichungen auf heiligen Boden heben. Es ist für seinen eigenen RPG-Stil das, was Baldur's Gate III für CRPGs war. Wenn ich ein paar kleinere Punkte herausgreifen müsste, könnte ich nur die kleineren Feinde hervorheben, die im Laufe des Spiels trivial werden, und je epischer und grandioser die Bosskämpfe werden, desto mehr fühlt sich das Töten von Rüpeln an, nun ja, wie Grunzarbeit, nehme ich an. Sonst kann man von Sandfall Interactive nicht mehr verlangen.

Clair Obscur: Expedition 33 ist ein großartiges Spiel, das einen neuen Standard für RPGs, die Ambitionen kleinerer Teams und AAA-Erlebnisse im Allgemeinen gesetzt hat. Es ist ein einfacher Kandidat für das Spiel des Jahres, wenn ich jemals einen gesehen habe. Eine meisterhafte Geschichte, die aus einem außergewöhnlichen Konzept geboren wurde. Kämpfe, die sich so episch und lohnend anfühlen, wie es die Grafik vermuten lässt, vor dem Hintergrund eines der denkwürdigsten Soundtracks der letzten Jahre machen Clair Obscur: Expedition 33 zu einem Spiel, das ich nur empfehlen kann. Sandfall Interactive hat etwas wirklich Besonderes geliefert, das hoffentlich zu einem Inspirationsschub in der gesamten Branche führen wird.