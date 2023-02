Civilization VII wird angekündigt, als zwei Veteranen Firaxis verlassen

Es dauerte sechs Jahre zwischen dem Start von Civilization V und Civilization VI, so dass Fans von Sid Meiers geliebtem Franchise gespannt auf Neuigkeiten über einen siebten Mainline-Ausflug gewartet haben. Das Warten hat endlich ein Ende, aber die guten Nachrichten kommen mit etwas Traurigkeit.

Beginnen wir mit dem Traurigen, denn Firaxis' Studioleiter Steve Martin und Xcom 2 und Marvels Midnight Suns-Regisseur Jake Solomon verabschieden sich nach 27 bzw. 23 Jahren. Letzterer sagt, dass er bereit ist, woanders hinzugehen, um etwas zu machen, das kein taktisches rundenbasiertes Spiel ist, während Martin noch geheimnisvoller über seine Zukunft ist.

Heather Hazen, die neue Studioleiterin bei Firaxis, bringt die gute Nachricht, indem sie diese Aussage veröffentlicht:

"Ich bin begeistert, diese Gelegenheit zu haben, das geschichtsträchtige Vermächtnis des Studios weiterzuführen, beginnend mit der Ankündigung, dass Firaxis an der nächsten Iteration des legendären Civilization-Franchise entwickelt wird. Ich habe das Glück, mit einigen der besten Entwickler unserer Branche zusammenzuarbeiten, und wir haben Pläne, das Civilization-Franchise für unsere Millionen von Spielern auf der ganzen Welt zu aufregenden neuen Höhen zu führen. Darüber hinaus werden wir Marvel's Midnight Suns weiterhin mit Post-Launch-Inhalten unterstützen und neue kreative Projekte für unsere Teams erkunden."

Da haben Sie es also: Civilization VII ist zumindest offiziell, und Ed Beach wird seine Rolle als Creative Director für den Titel fortsetzen. Das ist alles, was wir im Moment über das Projekt wissen, also zögern Sie nicht, Ihre Hoffnungen und Träume dafür unten zu teilen.