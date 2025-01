Civilization VII Historiker will, dass Civ die Einstiegsdroge in die Lehrbücher wird

HQ

Während man in Civilization Samurai gegen Marines sehen kann und die Inka die Macht von Atomwaffen erlangen können, nimmt Firaxis seine Geschichte ernst. Das Team, das an dem Spiel arbeitet, stellt Historiker ein, um die Imperien, ihre Anführer und vieles mehr in jedem Spiel zu formen, und einer dieser Historiker ist froh, dass es diesen Strategie-Titanen gibt.

Der leitende Historiker Dr. Andrew Johnson hofft, dass die Geschichte des Spiels den Menschen helfen wird, ein Lehrbuch in die Hand zu nehmen. "In meinem anderen Leben unterrichte ich Studenten, und mein Gott, Mann, sie lesen nicht", sagte er PC Gamer. "Und ich versuche, sie für Geschichte zu interessieren – wenn jemand Machiavelli spielt, könnten sie sich wirklich dafür interessieren. Machiavelli hat vielleicht schon genug Bekanntheit, aber wie Amina [Königin von Zazzau] oder 'Okay, das ist also die Ming-Dynastie, wie unterscheidet sich das von der Han-Dynastie?' Wenn das jemanden dazu provozieren kann, sich für Geschichte zu interessieren, dann ist es das, was hier wichtig ist. Das ist nicht das Lehrbuch. Dies ist die Einstiegsdroge in das Lehrbuch. Wenn Lehrbücher Drogen wären."

Während Civilization der Geschichte große Aufmerksamkeit schenkt, muss die Geschichte manchmal beiseite geschoben werden, damit das Spiel ausbalanciert werden kann. "Es gibt sich überschneidende Zonen der Souveränität. Jemand kann sowohl Teil des kambodschanischen Staates als auch Teil des thailändischen Staates sein, Teil des laotischen Staates, allen oder keinem Tribut zollen", erklärte Johnson. "Aber das funktioniert nicht in einem Spiel, in dem man direkte Linien auf der Karte braucht. Das ist also in Ordnung. Wir können das irgendwo in der Zivilopädie oder im Gameplay andeuten, und vielleicht kann jemand, der sich genug für das Khmer-Reich interessiert, darüber lesen."

Es gab auch Kritik daran, dass das Spiel die Idee verworfen hat, dass Anführer in der Geschichte für Civilization VII politische Figuren gewesen sein müssen, etwas, das wir in unserem Gamescom-Interview rund um das Spiel angesprochen haben.

Civilization VII erscheint am 11. Februar für PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.