Civilization VII feiert ihr erstes Jubiläum durch eine Überarbeitung der Kernspielmechaniken

Es ist ein ganzes Jahr vergangen, seit Firaxis mit dem siebten Hauptteil der Serie erstmals den mutigen neuen Weg für Civilization eingeschlagen hat. Das Zeitalter-System, das die Zivilisation bei jedem Zeitalterswechsel ändern kann, Legacy Paths und mehr wurde von den Spielern als ziemlich gemischt angesehen, sodass viele diese Kernmechaniken einfach nicht nutzen wollten.

Anstatt sich zu verkriechen und den Kopf in den Sand zu stecken, hat Firaxis auf seine Community gehört, und bei den Feierlichkeiten zum ersten Jubiläum skizziert der Entwickler, wie sich die Dinge im riesigen Test of Time Update verändern werden.

In Test of Time kannst du das Spiel als jede beliebige Zivilisation starten. Du musst einen separaten Anführer wählen, aber du kannst diese eine Zivilisation im gesamten Spiel mitnehmen. Diese Entscheidung wird das Spiel insgesamt beeinflussen, daher kann die KI nicht einfach in jedem Zeitalter stark sein, indem sie neue Zivilisationen auswählt. Im Grunde hast du ein Zeitalter, in dem deine Zivilisation am stärksten ist, aber in den anderen Zeitaltern kannst du dein Imperium weiterhin durch neue Bürgerbäume und Synkretismus entwickeln, eine neue Mechanik, die es dir ermöglicht, einzigartige Einheiten, Infrastrukturen und mehr aus anderen Zivilisationen auf dem Höhepunkt ihrer Macht zu übernehmen. Das bedeutet, dass du zwar außerhalb deines Apex-Alters vielleicht nicht so stark bist, aber trotzdem im Spiel mithalten kannst.

Auch die Siege verändern sich stark, sodass du dich weniger von den Optionen eingeschlossen fühlst und du superschnell gewinnen kannst, wenn du möchtest, wenn du möchtest, wenn du ein Spiel bis zum Beginn des Exploration Age beendet hast. Diese Änderungen werden durch eine komplette Überarbeitung der Legacy Paths ergänzt, die dich nicht mehr an ein oder zwei Optionen für dein Imperium bindet.

Das Test of Time Update erscheint im Frühling für Civilization VII.